Milatović raspisao izbore u Gusinju i Kotoru za septembar

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je izbore u Gusinju i Kotoru za septembar.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da će izbori u Gusinju biti održani 15, a u Kotoru 29. septembra.

„Prilikom određivanja datuma izbora, pored propisanih zakonskih rokova, predsjednik Crne Gore u vidu je imao neophodnost da se obezbijedi kvalitetno sprovođenje izbornog procesa, naročito u kontekstu nesmetanog trajanja turističke sezone“, kaže se u saopštenju.

