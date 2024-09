Milatović: Rakčević dokazani borac za bolju Podgoricu

Podgorica, (MINA) – Luka Rakčević je dokazani borac za bolju Podgoricu u posljednjih deset i više godina, kako iz pozicije opozicije tako i vlasti i zbog toga on će i biti budući gradonačelnik Podgorice, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je na predstavljanju programa koalicije “Jakov Milatović – Za bolju Podgoricu”, rekao da će građani imati prilike da vide izuzetan plan razvoja grada, brojne kapitalne projekte i mjere koje se tiču djece, roditelja, penzionera, zaposlenih i nezaposlenih u Podgorici.

Milatović je, kako je saopšteno iz koalicije “Za bolju Podgoricu”, rekao da osim programa imaju i izuzetnog kandidata za gradonačelnika.

“Koji je u odnosu na ostale dokazani borac za bolju Podgoricu u posljednjih deset i više godina, kako iz pozicije opozicije tako i vlasti, zbog čega će upravo Rakčević i biti budući gradonačelnik Podgorice”, kazao je Milatović.

Rakčević je, predstavljajući program, istakao da će u prvih 100 dana, obezbijediti prvo 50 odsto subvencija za produženi boravak djece, korpu domaćih proizvoda za sve trudnice, koš u svakom kvartu.

Kako je dodao, obezbijediće i besplatan prevoz za sve penzionere, bioskop u Kulturnom-informativnom centru “Budo Tomović”, kupiti 50 novih autobusa, “bike sharing” sistem, i početi izgradnju Istočne tribine stadiona Pod Goricom, trga Božane Vučinić i rekonstrukciju Jusovače.

Rakčević je istakao da pored projekata koje će realizovati u prvih 100 dana imaju brojne razvojne projekte, kao i socijalne mjere koje će značajno unaprijediti život svih građana Podgorice.

On je najavio da će osnovati fond “Stan za sve” na nivou Glavnog grada kojim će omogućiti svim građanima koji nemaju stan da po duplo povoljnijim uslovima od tržišnih, sa cijenom od nekih 900 EUR po metru kvadratnom dođu do svog krova nad glavom.

Rakčević je poručio da za razliku od njih, njihova politička konkurencija u zadnje tri decenije nije nikada niti jednu riječ rekla, niti nešto uradila da zaštiti interese Glavnog grada.

“Oni ne znaju kako ovaj grad funkcioniše, šta su čije nadležnosti, koji su projekti započeti i koji su to novi projekti koji se moraju realizovati, Podgorica nema vremena za gubljenje”, poručio je Rakčević.

On je rekao da ukoliko neko želi da se odredi prema programu i viziji razvoja Podgorice neće imati nikakvu dilemu 29. septembra na izborima koga da glasa.

