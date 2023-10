Milatović predstavio Platformu za Crnu Goru u EU

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović predstavio je danas Platformu za Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU), čiji je cilj vraćanje reformske i evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju evropskog puta.

Milatović je na konferenciji za novinare rekao da će Plarformu uputiti predstavnicima svih političkih partija u crnogorskom parlamentu.

Platoformom je predviđeno usaglašavanje zakonodavne aktivnosti sa Ustavom Crne Gore i pravnom tekovinom EU, uz konsultovanje i učešće javnosti, odnosno zainteresovanih subjekata, u procesu donošenja odluka.

Predviđeno je i neodložno pokretanje parlamentarnog dijaloga u cilju izbora nosilaca najviših sudskih i tužilačkih funkcija.

Milatović je rekao da Platofma predviđa i nastavak reformi u pravosuđu u cilju odlučne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

“Posvećenost sveobuhvatnoj reformi izbornog zakonodavstva, u cilju jačanja integriteta izbornog procesa i povjerenja u izbore”, kazao je Milatović.

On je naveo da je Platformom predviđena i posvećenost održivom ekonomskom razvoju sprovođenjem strukturnih reformi, unapređenjem savremene transportne, digitalne i zdravstveno-socijalne infrastrukture i privlačenje kredibilnih investicija, u cilju unapređenja životnog standarda građana.

“Izgradnju efikasne javne uprave, kroz sprovođenje procesa depolitizacije i promociju meritokratije u upravljanju kadrovima, koja odlučno radi na procesu pridruženja Crne Gore EU”, dodao je Milatović.

Platformom je, kako je naveo, predviđeno i unapređenje ambijenta za rad civilnog sektora i medija, koje podrazumijeva slobodu izražavanja i spremnost za otvoren, transparentan i redovan dijalog sa organizacijama civilnog društva.

“Posvećenost izgradnji društva jednakih šansi, koje njeguje poseban senzibilitet prema unapređenju položaja ranjivih grupa i poštovanju ljudskih prava”, istakao je Milatović.

On je naveo da je Platformom predviđeno i osnaživanje Ustavnog koncepta ekološke države Crne Gore, implementacija EU Zelene agende, zaštita prirode i životne sredine.

“Kreiranje kvalitetnijeg okruženja za mlade, kroz sveobuhvatnu reformu sistema obrazovanja, uključivanje crnogorskih univerziteta u EU mreže i programe, bolju povezanost obrazovnih programa i potreba tržišta rada”, kazao je Milatović.

On je objasnio da je predviđeno i osnaživanje kapaciteta institucija za privlačenje sredstava iz EU fondova i njihovu dalju implementaciju.

“Potpunu usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i učešće u EU inicijativama koje se odnose na promociju mira i bezbjednosti na globalnom nivou”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, predviđeno i jačanje pozitivne i konstruktivne uloge Crne Gore u regionu, uključujući regionalnu ekonomsku integraciju kroz Zajedničko regionalno tržište (Berlinski process) i druge inkluzivne inicijative regionalne saradnje usklađene sa EU standardima.

“Potpisnici platforme, na ovaj način, promovišu političku stabilnost, konsenzus oko zajedničkih vrijednosti i spremnost na udruženo djelovanje – u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore”, istakao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS