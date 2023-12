Milatović: Potrebna depolitizovana reforma obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna depolitizovana reforma obrazovanja, koju moraju da sprovode stručni ljudi u cilju unapređenja školstva i društvenog razvoja, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

Milatović je novinarima, na proslavi dana Osnovne škole (OŠ) “Oktoih”, rekao da su rezultati PISA testiranja crnogorskih učenika crveni alarm za cijelu Crnu Goru.

„Mislim da je to prije svega rezultat nebrige koja je postojala u školstvu u Crnoj Gori. Imam velika očekivanja ove od Vlade i od ministarke Anđele Jakšić Stojanović da se uhvati u koštac sa svim nagomilanim problemima“, kazao je Milatović.

Kako prenosi Televizija Crne Gore, on je naveo da Crna Gora može da krene naprijed samo ukoliko njeno školstvo krene naprijed.

“Okretanje našeg školstva naprijed znači dodatnu brigu o prostornim kapacitetima, nastavnom kadru i naravno o našim učenicima“, ocijenio je Milatović.

On je rekao da je obrazovnom sistemu u Crnoj Gori potrebna reforma ali ne “reforme radi” nego “rezultata i napretka radi”.

“Tu reformu moraju da sprovode stručni ljudi, ona mora da bude depolitizovana i mora da bude u cilju unapređenja školstva i društvenog razvoja u Crnoj Gori”, dodao je Milatović.

On je pozvao kompletnu zajednicu da se više priča o potrebama školstva i prosvjete.

“Potrebno je zajedništvo u rješavanju tih problema. I potrebno je zajedništvo u rješavanju lažnih diploma koje su rupa u temelju znanja Crne Gore. One su do sada oduzimale znanje onima koji ga imaju”, kazao je Milatović.

On je rekao da su sve to problemi sa kojima Ministarstvo i Vlada treba da se uhvatite u koštac.

Milatović je OŠ “Oktoih” čestitao dan škole i rekao da ta obrazovna ustanova, koja je sagrađena 1991. godine, nema adekvatne prostorne kapacitete za trenutni broj učenika.

“Razgovarao sam sa direktorom škole. Dogovorili smo se da uputimo zajednički dopis Ministastvu i Vladi i da se to pitanje što prije riješi izgradnjom paviljona koji bi predstavljao dodatne kapaciitete koji su potrebni ovoj školi”, kazao je Milatović.

On je rekao da Vlada i Ministarstvo moraju da čuju potrebe osnovnih škola i da ih što brže rješavaju na korist učenika i cjelokupne zajednice.

