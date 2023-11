Milatović: Poseban zakon sačuvalo bi duh grada Kotora

Podgorica, (MINA) – Donošenje posebnog zakona o gradu Kotoru i uvažavanje njegovog nesumnjivog značaja za Crnu Goru kreiralo bi povoljan ambijent za unapređenje života svih stanovnika u toj zajednici, ali i sačuvalo duh Kotora, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, na ceremoniji povodom predaje Inicijative za vraćanje statusa grada Kotoru , rekao da je povod zbog kojeg su se okupili prilika da se podsjete na važnost Kotora za kulturni identitet Crne Gore ali i da osvijetle potrebu da, u statusnom smislu, taj grad dobije mjesto koje zaslužuje.

On je kazao da je Kotor vjekovima oslikavan različitim kulturama i tradicijama njegovih upravitelja.

“U svjetsku kulturnu baštinu 1979. godine upisalo ga je trajanje kome su, u različitim istorijskim periodima, razvojni pečat davali Rimljani, Iliri, Vizantijci, Mlečani, Nemanjići, Austrijanci i Francuzi, ostavljajući iza sebe raskošna svjedočanstva o izuzetno važnoj ulozi koju je ovaj grad vjekovima imao u širenju kotorske i mediteranske kulture”, rekao je Milatović.

On je naveo da je u proteklih petnaestak godina došlo do njegovog snažnog ponovnog pozicioniranja na turističkoj mapi Evrope i svijeta, kao i do velikih investicionih poduhvata i doseljavanja značajnog broja stranaca koji su svoju sudbinu vezali za taj grad.

Kako je Milatović naveo, takvi trendovi, pored snažnih ekonomskih efekata, sa sobom nose i brojne izazove koji zahtijevaju pozornost lokalne i državne vlasti.

Prema njegovim riječima, ta pozornost podrazumijeva razvoj i implementaciju održivih politika koje se tiču Kotora, kako bi one, istovremeno, bile u funkciji daljeg razvoja grada ali i očuvanja njegovog neponovljivog duha i te neponovljive kotorske posebnosti.

“Kotor ne smije postati talac sopstvene privlačnosti i puko stjecište izletničkog turizma već mora ostati naša autentična destinacija, naš grad, koji će na pravi način valorizovati svoje potencijale”, poručio je Milatović.

On je kazao da brižljivo prostorno planiranje, nadogradnja postojeće infrastrukture i očuvanje kulturno-istorijskog blaga predstavljaju ključne izazove, kada je u pitanju dalji razvoj Kotora.

“Donošenjem posebnog zakona o gradu Kotoru i uvažavanjem njegovog nesumnjivog značaja za Crnu Goru stvorio bi se pouzdan temelj za uspješno suočavanje sa navedenim izazovima i kreirao povoljan ambijent za unaprjeđenje života svih stanovnika u ovoj zajednici, ali prije svega, sačuvao duh Kotora grada”, rekao je Milatović.

On je kazao da u tom smislu doživljava i Inicijativu za povratak statusa grada Kotoru, koju mu je predsjednik opštine Vladimir Jokić predao a koju će on, kako je kazao, uz punu podršku proslijediti Vladi Crne Gore i Ministarstvu javne uprave.

Milatović je građanima Kotora poručio da u predsjedniku Crne Gore imaju pouzdanog saveznika za svaku inicijativu koja doprinosi prosperitetu tog mjesta u kome se, “poput dragulja, čuva najznačajniji dio naše kulturne baštine”.

“U uvjerenju da će Inicijativa za vraćanje statusa grada Kotoru biti sprovedena u djelo i da će Kotor, i u formalnom smislu, povratiti status koji je vjekovima imao, zahvaljujem se na gostoprimstvu i prilici da vam se obratim”, zaključio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS