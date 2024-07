Milatović položio vijenac na spomenik Partizanu borcu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je danas vijenac na spomenik Partizanu borcu na Gorici povodom 13. jula – Dana državnosti.

On je, sa suprugom Milenom, sinoć u rezidenciji na Cetinju priredio prijem povodom praznika.

Crna Gora danas obilježava Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma.

