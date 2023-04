Milatović: Pokazaćemo svoju snagu i na parlamentarnim izborima

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) pokazao je svoju snagu na lokalnim i predsjedničkim izborima, a pokazaće je i na parlamentarnim, rekao je novoizabrani predsjednik Crne Gore i jedan od lidera PES-a Jakov Milatović.

Milatović je, u emisiji “Intervju” na Televiziji Crne Gore, kazao da u ovom trenutku potpuno isključuje saradnju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), jer ta stranka, kako je kazao, još nije reformisana.

“Ne možete sarađivati sa ljudima koji i dalje promovišu i praktikuju nedemokratske stvari. Sve političke partije moraju da se potrude da budu bolje, da prate demokratske standarde i prakse”, naveo je Miletović.

On je rekao da u Vladi treba da budu stranke koje predstavljaju manje brojne narode.

“Zalažem se za što inkluzivniji način pravljenja Vlade. Ipak, neke od tih partija i neki njihovi lideri, prije svega mislim na Bošnjačku stranku (BS) nijesu pokazali dovoljnu dozu demokratskih kapaciteta da nose određene procese”, saopštio je Milatović.

Upitan šta očekuje od predstojećih parlamentarnih izbora zakazanih za 11. jun Milatović je odgovorio da će sačekati odluku Ustavnog suda, ali i da je važno da ti izbori budu što prije.

On je saopštio i da će, kao predsjednik države, dati mandat za sastav nove Vlade onome ko bude imao većinu u parlamentu.

Milatović je rekao da jeste očekivao pobjedu na predsjedničkim izborima ali da mu je bilo zadovoljstvo što je bila uvjerljiva.

“Još u oktobru smo, kroz naše političko djelovalnje, na lokalnim izbrima donijeli porazu DPS-a i njihovo razvlašćivanje iz Glavnog grada. Pobjeda od juče bila je još ubjedljivija”, naveo je Milatović.

Upitan kako je doživio čestitku predsjedničkog kandidata DPS-a Mila Đukanovića, Milatović je odgovorio da “poslije tako ubjedljive pobjede” ne zna šta je Đukanović mogao da uradi osim da mu čestita pobjedu i prizna poraz.

“Crna Gora nakon 30. avgusta jeste zakoračila u novu eru demokratskog razvoja. Kroz smjenjivost vlasti dolazimo do povećanog stepana političke odgovornosti, potrebe za većim tehničkim znanjem u politici. Kroz to je trebalo da prođemo ranije, na žalost nijesmo”, rekao je Milatović.

On je rekao da čestitke koje je dobio sa najviših evropskih adresa idu u prilog tome da strateški partneri države i njeni susjedi gledaju dobro na promjene u Crnoj Gori i demokratske procese kojima se svjedoči.

Upitan po čemu će se njegovo djelovanje razlikovati u odnosu na njegove prethodnike, Milatović je odgovorio da je Đukanović bio simbol podjela u Crnoj Gori i da nije bio prepoznat kao predsjednik svih građana.

Kako je Milatović naveo, Crnoj Gori je vrlo važno pomirenje.

“Juče sam rekao da je pobijedila pomirena Crna Gora. Prioritet mene kao predsjednika je da dodatno stavim akcenat na pomirenju države i mislim da mogu dati veliki doprinos tome. Apelujem i na ostale političke aktere u Crnoj Gori da prestanu sa retorikom devedesetih”, rekao je Milatović.

On je kazao da je važno da se svi političari potrude da sve politike koje zagovaraju budu sistemske i usmjerene na sve građane.

Upitan da li će podnijeti ostavku na mjesto zamjenika predsjednika Pokreta Evropa sad (PES), Milatović je rekao da tokom kampanje nijednom nije rekao da će to da uradi.

“Građani su glasali za mene znajući tu stvar. Mislim da sam pokazao da znam da izađem iz uskopartijskih okvira”, rekao je Milatović.

Milatović je podsjetio da je u kampanji rekao da će, kao predsjednik Crne Gore, prvo posjetiti Brisel.

“Znate da smo pregovore počeli davno, da su dugo vremena bili zamrznuti zbog problema u vladavini prava”, rekao je Milatović.

On je kazao da se nada da će stvari biti dodatno zaokružene nakon postavljenja u sudstvu.

“Vrlo je važno da ja kao predsjednik odem u prvu posjetu Briselu. Već su preduzeti koraci ka tome, ona će biti brzo nakon inauguracije”, rekao je Milatović.

On je naveo da bi, nakon toga valjalo da posjeti zemlje regiona, dodajući da će se odazvati i pozivu da posjeti Srbiju.

Milatović je rekao da je dogovor oko gradonačelnika Podgorice blizu.

“Konstitutivna sjednica Glavnog grada biće sazvana naredne sedmice. Ima dobrih kandidata. Najvažnije je da ne iznevjerimo građane, a oni će biti uskoro obaviješteni o svemu”, rekao je Milatović.

