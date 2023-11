Milatović: Pitanje popisa nepotrebno ispolitizovano

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je važno statističko pitanja i treba prestati sa njegovom politizacijom, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je novinarima, nakon konferencije Dani tužilaca Crne Gore, kazao da je popis nepotrebno ispolitizovan i da ne bi volio da se to pitanje koristi u nedostatku određenih stavova o razvojnim politikama, koje su suštinski važne za građane.

„Pozdravio sam odluku nove Vlade da sjedne za isti sto, da sasluša opoziciju i pokuša da izađe u susret određenim razumnim zahtjevima koje oni imaju, ali zaista ne želim da ne vjerujem da, sa druge strane, postoji dobra vjera da se uđe u ove pregovore“, rekao je Milatović.

Popis je, kako je istakao, važno statističko pitanje.

„U svakom slučaju, popis će početi 30. novembra, mislim da bi trebalo da zaista prestanemo da ga politizujemo“, kazao je Milatović.

On je naveo da vjeruje u dogovor i da ima povjerenje u Vladu i premijera Milojka Spajića.

„Ali kao što znate, ja sam se u ranijem periodu vrlo objektivno odnosio i prema dobrim stvarima, ali bogami i prema lošim stvarima, i to se zaista neće promijeniti kad sam ja u pitanju”, rekao je Milatović.

On je, govoreći o ekspozeu Spajića, kazao da se radi o solidnom dokumentu i da je jako zadovoljan što je vidio da je u potpunosti posvećen prioritetima spoljne politike, koji se tiču ubrzanja evropskog puta Crne Gore, kredibilnog članstva u okviru NATO-a i unapređenja međususjedskih odnosa.

Milatović smatra da je u eskpozeu dosta detaljno, čak možda i najbolje obrazložen dio koji se tiče reformi u pravosuđu.

„To pozdravjam, zato što je to ključna stvar za dalji razvoj Crne Gore. Mislim da ekspoze, takođe, ima dobrih stvari koje se generalno tiču ekonomskog razvoja, i u onom dijelu koji se tiče saobraćaja, energetike“, naveo je Milatović.

Ekspoze je, kako je ocijenio, mogao da bude malo detaljniji u oblastima potput odnosa Crne Gore sa dijasporom, reforme policije i generalno bezbjednosnog sektora.

Milatović je dodao da se u ekspozeu mogao više obrazložiti program Evropa sad 2.

Prema njegovim riječima, mnogo važnije od samog ekspozea je način na koji će Vlada pristupiti implementaciji reformama.

„Vladi uvijek, i ovoj i bilo kojoj drugoj, treba dati prostor od 100 dana da se pokaže i da kompletno društvo vidi odgovornost nje same i sposobnost da implementira određene stvari spomenute u ekspozeu“, kazao je Milatović.

On je rekao da je odluka Spajića da u Skupštini djelimično pročita ekspoze, stvar lične odgovornosti.

„Mislim da je mogao da, ukoliko ne pročita cijeli ekspoze, koji ima dvadesetak strana, barem možda detaljnije obrazloži određene oblasti koje su dio samog ekspozea“, dodao je Milatović.

