Milatović: Parlament da izglasa imenovanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parlament, nakon konstituisanja, treba da ratifikuje sporazume koji su dio Berlinskog procesa i da izglasa imenovanja u pravosuđu, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je, tokom sastanka u Briselu sa premijerom Belgije Aleksandrom de Kroom, podsjetio da je Crna Gora dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji upravo tokom belgijskog predsjedavanja 2010. godine.

„Imajući u vidu da će Belgija preuzeti predsjedavanje Savjetom Evropske unije (EU) u prvoj polovini naredne godine, vjerujem da će se politika proširenja naći visoko na agendi belgijskog predsjedavanja”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je Crna Gora jedina država kandidat koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja.

“Spremni smo da dovršimo neophodne reforme i očekujemo značajan napredak na evropskom putu u narednom periodu“, poručio je Milatović.

On je kazao da su demokratske promjene u zemlji, koje su kulminirale predsjedničkim izborima u aprilu, pokazale da postoji politička volja da se proces eurointegracija privede kraju.

“Posvećeni smo ubrzanju reformi na putu ka EU. Smatram da je neophodno da, nakon konstituisanja, parlament ratifikuje sporazume koji su dio Berlinskog procesa kao i da izglasa imenovanja u pravosuđu”, kazao je Milatović.

On je rekao da je tim povodom već pokrenuo unutrašnji dijalog sa političkim subjektima u Crnoj Gori, koji će vrlo brzo nastaviti.

Milatović je ukazao i na odličnu saradnju i snažno savezništvo dvije države u okviru NATO-a i poručio da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena Alijansi kroz učešće u misijama, operacijama i vojnim vježbama.

Milatović i De Kro su podsjetili na prijateljske odnose koje Crna Gora u kontinuitetu njeguje sa Belgijom, kao i opredijeljenost da na tim osnovama grade još snažnije međudržavne odnose, prvenstveno kroz intenziviranje ekonomske saradnje.

“Posjeta Briselu prva je u nizu evropskih prijestonica koje će Milatović obići u narednom periodu kao dio pojačane diplomatske aktivnosti sa ciljem promocije naše zemlje i ubrzanja njenog pristupanja EU”, kaže se u saopštenju.

