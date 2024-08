Milatović od međunarodnih partnera tražio moderno vatrogasno vozilo

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je međunarodnim partnerima uputio molbu za donaciju modernog vatrogasnog vozila specijalno dizajniranog za teške terene i složene akcije spašavanja ljudskih života na visokim objektima.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da je time ispunio obećanje koje je dao vatrogascima u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada.

Milatović je rekao da bi moderno vatrogasno vozilo omogućilo timovima brže reagovanje i upravljanje požarima na izazovnim terenima, čemu se svjedoči posljednjih dana širom Crne Gore.

“Na taj način, unaprjeđujući efikasnost i bezbjednost vatrogasaca, sačuvaćemo ljudske živote, imovinu i prirodu koji su proteklih sedmica na udaru vatrenih stihija”, kazao je Milatović.

On je apelovao na građane da odgovornim ponašanjem, u skladu sa preporukama nadležnih institucija, doprinesu eliminaciji ljudskog faktora kao uzroka požara.

