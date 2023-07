Milatović: Očekujem skoro imenovanje novih ambasadore u Podgorici i Beogradu

Beograd, (MINA) – Vraćanje diplomatskog nivoa jedno je od važnijih pitanja za razvoj odnosa Podgorice i Beograda, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da očekuje da dvije države uskoro imenuju nove ambasadore.

Milatović je u intervjuu za beogradsku Politiku, odgovarajući na pitanje šta očekuje od današnje posjete Beogradu i kako ocjenjuje odnose dvije države, rekao da na odnose Podgorice i Beograda gleda kroz prizmu dobrosusjedskih odnosa.

To je, kako je naveo, nakon učlanjenja u Evropsku uniju, jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore.

„Smatram da, imajući u vidu značajnu ekonomsku saradnju, ali i tradicionalnu bliskost, ti odnosi treba da se dodatno unaprijede, a vjerujem da smo na dobrom putu“, kazao je Milatović.

On je podsjetio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao njegovoj inauguraciji u Podgorici i da on (Milatović) u veoma kratkom periodu uzvraća tu posjetu.

„Tako da odnosi idu uzlaznom putanjom, a moja očekivanja u tom smislu su da u iskrenom i otvorenom razgovoru pretresemo sva pitanja od značaja i obostranog interesa za naše dvije države“, rekao je Milatović.

Na pitanje hoće li konačno biti riješeno pitanje ambasadora u Podgorici i Beogradu, on je kazao da je vraćanje diplomatskog nivoa predstavljanja jedno od važnijih pitanja za dalji razvoj bilateralnih odnosa dvije države.

Milatović je kazao da bi bilo normalno da politički odnosi budu zamajac razvoja ekonomskih, i dodao da je u poslednjim godinama stanje bilo takvo da su se ekonomski odnosi razvijali uprkos neadekvatno dobrim političkim.

„Zato su moja očekivanja da uskoro imenujemo nove ambasadore Srbije u Crnoj Gori, kao i Crne Gore u Srbiji“, rekao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS