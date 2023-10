Milatović: Nije dobro što će vlada biti manjinska i bez predstavnika BS-a

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori treba inkluzivna i politički stabilna vlada, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da nije dobro što predstavnici Bošnjačke stranke (BS) neće biti dio nove izvršne vlasti.

Milatović je novinarima, nakon otvaranja prve međunarodne konferencije Montenegro Financial Markets, rekao da smatra da nije dobro što će vlada biti manjinska.

On je kazao da je zadovoljan „što smo dobili obrise kako bi nova vlada trebalo da izgleda“.

„Ono što nije dobro, kako sada stvari stoje, je izostanak predstavnika bošnjačkog naroda, odnosno BS-a u toj narednoj vladi. Uvijek sam govorio da je Crnoj Gori zaista potrebna inkluzivna, politički stabilna vlada“, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora će, treći put nakon demokratskih promjena 2020. godine, dobiti manjinsku vladu.

„To pokazuje da možda nijesmo dovoljno demokratski zreli da napravimo vladu koja će imati većinsku podršku u parlamentu“, dodao je Milatović.

On je kazao da ima dobrih i manje dobrih stvari.

„Dobro je da će Crna Gora, nakon četiri mjeseca od parlamentarnih izbora, dobiti vladu“, naveo je Milatović.

On je naglasio da se nije miješao u proces formiranja vlade i da je govorio svoje političke stavove, koji su od početka jasni.

“Odgovornost je, naravno, na onima koji su pravili vladu i koji je sada prave, prije svega ovdje mislim na mandatara (Milojka) Spajića“, kazao je Milatović.

Govoreći o amandmanu koji je izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Tonino Picula podnio na izvještaj o Crnoj Gori, a u kojem se navodi da bi popis trebalo održati kada se završi politički zastoj u državi, Milatović je rekao da ne bi volio da je Picula zloupotrijebljen od nekih lokalnih političara „da bude njihov mikrofon u EP”.

To, kako je dodao Milatović, ne bi bilo dobro ni za Piculu.

„Mislim da Picula ima vrlo jasne stavove relevantnih evropskih institucija, prije svega Eurostata, koji je prije par dana saopštio da smatra da je Monstat u potpunosti spreman da sprovede popis na ispravan i zakonski način“, kazao je Milatović.

On je rekao da ne bi volio da se ta tema politizuje.

„Mislim da je Crna Gora dovoljno demokratski zrela da sprovede popis i da se fokus više stavi na neke druge rezultate popisa, koji se tiče toga koliko ljudi trenutno živi u Crnoj Gori, kakve su demografske karakteristike, i svih ostalih stvari koje su nam potrebne kako bismo znali da donosimo neke puno kvalitetnije politike za život građana“, naveo je Milatović.

Sve ostalo je, kako je kazao, politizacija popisa.

„I kao što sam već rekao, pozivanje na bojkot popisa je pozivanje na protivzakonito djelovanje“, dodao je Milatović.

