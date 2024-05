Milatović na svečanosti povodom Dana državnosti Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Unapređenje ekonomske saradnje, kredibilno partnerstvo u okviru NATO-a i nesebična podrška Hrvatske crnogorskom evropskom putu predstavljaju najvažnije stubove bilateralnih odnosa dvije zemlje, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, prisustvovao u hrvatskoj Ambasadi svečanosti povodom Dana državnosti Hrvatske.

„U obraćanju prisutnima, kazao je da unapređenje ekonomske saradnje, kredibilno partnerstvo u okviru NATO saveza i nesebična podrška Hrvatske crnogorskom evropskom putu, predstavljaju najvažnije stubove bilateralnih odnosa naše dvije zemlje“, navodi se u saopštenju.

Milatović je istakao da kulturne i tradicionalne veze, razvijane u različitim istorijskim periodima, predstavljaju važan orjentir naspram kojeg dvije zemlje treba da snaže prijateljstvo i kreiraju zajedničku budućnost u okviru Evropske unije.

„On je napomenuo da je važno da sva otvorena bilateralna pitanja koja imamo rješavamo zajednički, kroz visok stepen međusobnog povjerenja“, kaže se u saopštenju.

Milatović je naglasio da je kao predsjednik Crne Gore ponosan na bogato tradicionalno nasljeđe hrvatskog naroda u Crnoj Gori koje predstavlja jedan od najvrijednijih djelova crnogorske kulturne riznice.

On je dodao da je upravo u raskošnom ambijentu Boke kotorske, na najljepši način, stvorena trajna kulturološka kopča između dva naroda koja, kako je naveo, čini taj dio Crne Gore simbolom tolerancije i međusobnog poštovanja.

„Na kraju, Milatović je svim Hrvaticama i Hrvatima čestitao Dan državnosti, uz želje da budućnost Hrvatske bude obilježena sveukupnim prosperitetom i blagostanjem“, kaže se u saopštenju.

