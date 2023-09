Milatović: Imam puno povjerenje u Spajića

Skoplje, (MINA) – Odluka o formiranju nove vlade stvar je Crne Gore, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović dodajući da u mandatara Milojka Spajića ima puno povjerenje.

Milatović je novinarima, na samitu Brdo-Brioni u Skoplju, rekao da ostaje pri stavu da odluka o novoj vladi treba da bude donesena u Crnoj Gori.

“To je stvar Crne Gore. Mislim da se (Spajić i ja) oko toga slažemo i mislim da se slažemo oko programa koje bi ta vlada trebalo da isporuči”, rekao je Milatović.

On je kazao da bi bi kvalifikovana većina trebalo da podrži narednu vladu, uz jasna programska opredjeljenja.

“Iz formiranja vlade svi učesnici tog procesa trebalo bi da što prije izađu kao neka vrsta pobednika. Upravo je to bio moj savjet Spajiću. Da se na taj način odnese prema formiranju vlade”, naveo je Milatović.

On je naveo da je zadovoljan što je sa Spajićem imao konstruktivan razgovor o tome.

“I hajde da ostanemo optimisti, da će Crna Gora dobiti stabilnu evropsku vladu u narednom periodu koja će donijeti stabilnost i prosperitet građanima. Spajić ima moje puno povjerenje i ohrabrujem ga da uradi što je do njega kao najodgovornijeg u procesu formiranja vlade”, naveo je Milatović.

On je kazao da vjeruje u Spajićevu dobru namjeru, kao i da je uvjeren će Spajić iz tog procesa izaći kao pobjednik.

Komentarišući to što će on i premijer Dritan Abazović predstavljati Crnu Goru na ovogodišnjoj generalnoj Skupštini Ujedinjenih nacija (UN), Milatović je kazao da je bio neprijatno iznenađen kada je, protivno diplomatskoj praksi, Abazović prije nekoliko sedmica predložio sebe za vođu crnogorske delegacije u UN.

“U razgovoru sa njim pokušao sam da pronađem konsenzus i tačno je da smo se dogovorili da ove godine, kako je bio i red, crnogorsku delegaciju predvodi predsjednik koji jedini u Crnoj Gori ima puni izborni legitimitet, a da Abazović bude dio delegacije u svojstvu koordinatora Ministarstva vanjskih poslova”, rekao je Milatović.

On je kazao da je bio neprijatno iznenađen načinom na koji je Vlada usvojila platformu za odlazak crnogorske delegacije u UN budući da je “iz te platforme bilo jasno da Crna Gora de fakto /de facto/ ima dvije delegacije”.

Milatović je naveo da će, kao neko ko je dobio veliko povjerenje građana na izborima, i ko shodno Ustavu predstavlja zemlju u inostranstvu, još snažnije predstavljati važne prioritete spoljne politike Crne Gore.

“Čvrsto stojim na tom putu, a siguran sam da ćemo Abazović i ja na najbolji način predstavljati Crnu Goru u Njujorku kao što je i do sada uvijek bio slučaj”, naveo je Milatović.

Govoreći o prvom draftu deklaracije koja je danas usvojena na Samitu, Milatović je rekao da je 2030. godina, kao rok spremnosti za proširenje EU, spomenuta na “nedovoljno precizan i jasan način”.

On je kazao da je u ime Crne Gore, koja je najviše odmakla u procesu pridruživanja EU, insistirao da je to dosta daleko.

“Onda je napravljen zajednički dogovor da se stavi da 2030. godina bude najkasniji datum, a da, naravno, svaka zemlja može svojom dinamikom da postane članica EU i mnogo ranije od te godine”, rekao je Milatović.

On je kazao da su se, nakon demokratskih promjena u državi, stvorili preduslovi da Crna Gora intenzivira proces reformi.

“Mi možemo biti spremni mnogo ranije od 2030. godine da postanemo članica EU”, ocijenio je Milatović.

On je naveo da ne krije svoj entuzijazam po pitanju članstva Crne Gore u EU, dodajući da bi učlanjenje Crne Gore pokazalo da je proširenje živo i da ono ne postoji samo na konferencijama, već da se zaista dešava.

“Entuzijasti jesmo i mislim da ne treba da prestanemo da budemo, kada je u pitanju EU”, rekao je Milatović.

On je rekao da je na samitu zatražio još snažniju podršku od Zagreba i Ljubljane da dodatno budu najveći promoteri proširenja EU u Briselu.

“I mislim da su upravo riječi predsjednika Hrvatske (Zorana) Milanovića i predsjednice Slovenije (Nataše Pirc Musar) išle tome u prilog”, naveo je Milatović.

