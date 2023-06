Milatović: Evropske integracije glavni katalizator reformi u regionu

Podgorica, (MINA) – Evropske integracije ostaju glavni katalizator neophodnih političkih, institucionalnih, ekonomskih i bezbjednosnih reformi za aspirante sa Zapadnog Balkana, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na otvaranju samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Milatović je domaćin samita SEECP koji se danas održava u Podgorici, a kojim se završava predsjedavanje Crne Gore ovoj regionalnoj inicijativi.

“Današnjim sastankom zaključujemo godinu koja je donijela brojne izazove, koji su učinili još očiglednijom važnost bliske saradnje i partnerstva za trajnu stabilnost i otpornost jugoistočne Evrope”, kazao je Milatović.

On je ocijenio da je proteklu godinu obilježio niz pozitivnih pomaka na evropskoj agendi, otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom, davanje statusa kandidata Sarajevu, Kišinjevu i nedavno odobravanje vizne liberalizacije za Prištinu.

“Postavljena kao sveobuhvatni prioritet našeg predsjedavanja, evropske integracije ostaju glavni katalizator neophodnih političkih, institucionalnih, ekonomskih i bezbjednosnih reformi za aspirante iz našeg regiona i šire”, poručio je Milatović.

Kako je istakao, region mora da pronađe konsenzus kako bi zajedničkim naporima krenuo naprijed i ubrzao proces integracija.

“Članstvo u Evropskoj uniji (EU), stoga, ne treba posmatrati kao jednokratnu riječ, već kao trajnu ravnotežu međusobne odgovornosti i benefita”, kazao je Milatović.

On je podsjetio da je Crna Gora nedavno obilježila šestu godišnjicu članstva u NATO-u i da se pridruživanje Alijansi može posmatrati kao uvod u pristupanje države EU.

Milatović je rekao da je privilegija da na početku mandata ima priliku da sa najvišim zvaničnicima učesnica SEECP-a razmijeni mišljenja o mogućnostima daljeg razvoja regionalne saradnje u okviru ovog značajnog foruma.

“Crna Gora pridaje veliki značaj jačanju regionalnih veza, a regionalnu saradnju posmatra kao preduslov ukupnog razvoja, stabilnosti i obezbjeđivanja boljeg kvaliteta života svih naših građana”, poručio je Milatović.

On je kazao da su prijetnje proistekle iz invazije Rusije na Ukrajinu dovele bezbjednost na sam vrh regionalnih i evropskih političkih agendi.

Milatović je dodao da su članice SEECP-a duboko zabrinute zbog trenutnih tenzija u regionu, te da očekuje da će se kroz mir i dijalog doći do održivih rješenja.

On je rekao da je Crna Gora prije tri godine doživjela prvu demokratsku tranziciju i da se trajna stabilnost ne može postići bez potpuno funkcionalne demokratije.

Milatović je podsjetio da je moto predsjedavanja Crne Gore inicijativom “SEE of culture, SEE of cooperation” i da je veliki potencijal za intenzivniju saradnju i međusobno razumijevanje ugrađen i u kulturne veze koje zbližavaju učesnice SEECP-a.

Samitu na kome će biti usvojena zajednička Deklaracija, prisustvuju visoki zvaničnici učesnica SEECP-a – predsjednici Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski, Kosova Vjosa Osmani, Bugarske Rumen Radev, Albanije Bajram Begaj, predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković, prvi potpredsjednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Samitu prisustvuju i potpredsjednik Vlade Moldavije Oleg Serebrian, ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan, generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu, kao i predstavnici Evropske komisije, Evropske Službe za spoljne poslove, Rumunije, Grčke i Slovenije.

Predsjedavanje SEECP-u od Crne Gore 1. jula preuzeće Sjeverna Makedonija.

