Milatović: Đukanović pokušava da obmane dijasporu

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović pokušava da obmane crnogorsku dijasporu, koja svim srcem voli Crnu Goru, rekao je kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović.

Milatović je na konvenciji u Beranama, kazao da dijaspora zaslužuje bolji tretman.

“Što Đukanović nije došao pred vas da vam objasni zašto su vaša djeca morala da napuste svoj grad nego se po ko zna koji put sjetio baš sad da organizuje dijasporu”, pitao je Milatović.

On je rekao da Đukanović obilazi inostranstvo jer “zna da ga Crna Gora glasati neće”.

“Hvata se za slamku, pokušava da obmane naše ljude u dijaspori, koji svim srcem vole Crnu Goru”, kazao je Milatović.

On je ocijenio da Đukanović ne želi da bude predsjednik Crne Gore, već želi imunitet još pet godina, fotelju i štit od procesuiranja.

“Ali vas niko ne može prevariti. Vi gledate djela i ne slušate njihove prazne priče. I upravo zato ćemo 2. aprila zajedno osloboditi Crnu Goru. Naša država više neće biti u rukama hobotnice”, saopštio je Milatović.

On je kazao da su ljudi iz Berana prepoznali značaj izbora i da vjeruju u uspjeh onako kako su vjerovali u prvom krugu.

“Dobro znate sa kim imamo posla i koliko je važno za Crnu Goru da je u narednih pet godina ne vodi (lider Demokratske partije socijalista Milo) Đukanović”, rekao je Milatović.

On smatra da Đukanović Crnu Goru godinama drži zarobljenu u tenzijama i prošlosti.

Kako je Milatović naveo, decenijama se vršio pritisak na ljude, dok su se narodu davale mrvice i nudili nedovoljno plaćeni poslovi.

“Gasili su fabrike, a otvarali svoje banke i privatne kompanije. Znam da nijeste zaboravili sve ostale stvari koje su se dešavale svih ovih 30 godina, posebno odlazak naše mladosti u inostranstvo”, rekao je Milatović.

