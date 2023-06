Milatović: Do Kvon nije učestvovao u finansiranju predsjedničke kampanje

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da južnokorejski državljanin Do Kvon nije donirao novac za njegovu predsjedničku kampanju, niti na bilo koji način učestvovao u finansiranju.

Milatović je za Televiziju E rekao da su svi finansijski podaci istiniti i dostupni javnosti, kao i donatori njegove kampanje.

On je negirao ličnu ili bilo kakvu drugu povezanost sa Do Kvonom, prenosi Portal RTCG.

