Milatović: Crna Gora je uz Maroko u ovom tragičnom trenutku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izrazio je saučešće narodu Maroka i kraljevskoj porodici povodom razornog zemljotresa u kome je stradalo više stotina ljudi.

“Crna Gora stoji uz Maroko u ovom tragičnom trenutku”, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

U razornom zemljotresu, koji je kasno sinoć pogodio Maroko, poginule su najmanje 632 osobe, a 329 ljudi je povrijeđeno.

