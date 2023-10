Milatović: Crna Gora i Turska nastavljaju da jačaju saradnju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Turska, kao prijateljske države, nastavljaju da jačaju saradnju u brojnim oblastima i grade najbolje moguće odnose, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je, na društvenoj mreži X, naveo da je povodom jubileja stogodišnjice Republike Turske uputio srdačne čestitke predsjedniku te države Redžepu Tajipu Erdoganu, uz najbolje želje za kontinuirani napredak države i prosperitet njenih građana.

“Crna Gora i Turska kao prijateljske države, saveznice u NATO alijansi i ekonomski partneri, nastavljaju da jačaju saradnju u brojnim oblastima i grade najbolje moguće odnose”, naveo je Milatović.

