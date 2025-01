Milatović čestitao Milanoviću

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović čestitao je Zoranu Milanoviću reizbor na dužnost predsjednika Hrvatske.

Milatović je, u objavi na mreži X, naveo da je uvjeren da će se odnosi Crne Gore i Hrvatske razvijati na temeljima prijateljstva, međusobnog poštovanja, saradnje i dobrosusjedstva.

“Znam da smo obojica iskreno tome i posvećeni”, rekao je Milatović.

On je Milanoviću poželio puno uspjeha u daljem radu i obavljanju te odgovorne funkcije, navodeći da se raduje nastavku saradnje.

