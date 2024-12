Milatović čestitao Badnji dan i Božić

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Božić svim građanima koji taj praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

“Badnji dan i Božić inspirišu nas da obnovimo vjeru u dobro i predstavljaju vrijeme u kojem učvršćujemo međusobne veze, podsjećajući da su solidarnost i zajedništvo osnov svakog napretka”, naveo je Milatović u čestitki.

On je istakao da Katolička crkva u Crnoj Gori, kroz Barsku nadbiskupiju i Kotorsku biskupiju, ima značajnu ulogu u crnogorskom društvu.

“Promovisanjem dijaloga i posvećenošću duhovnom i vrijednosnom razvoju zajednice daje neprocjenjiv doprinos izgradnji harmonije među svim građankama i građanima u našoj zemlji”, navodi se u čestitki Milatovića.

