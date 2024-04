Mijović: Usvajanjem Šengenskog akcionog plana bliži dobijanju IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Usvajanje Šengenskog akcionog plana (ŠAP) na sjednici Vlade od velikog je značaja za ispunjavanje privremenih mjerila i dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za Crnu Goru, rekla je državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Jovana Mijović.

Ona je podsjetila da privremeno mjerilo 12 predviđa da Crna Gora efikasno priprema potrebne korake, uključujući u pogledu ulaganja u infrastrukturu i opremu, potrebe za osobljem i obukom, potrebe za izgradnjom institucija i zakonske korake, za implementaciju relevantnih dijelova šengenske tekovine nakon pristupanja ili, gdje je relevantno, nakon pristupanja šengenskom prostoru.

Kako je saopšteno iz MUP-a, ŠAP je ključni programski dokument u okviru priprema za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju i predstavlja strateški plan višegodišnjeg razvoja značajnog dijela državne administracije.

Navodi se da je su operativni ciljevi za sprovođenje ŠAP-a usklađivanje pravnog okvira sa šengenskim pravnim tekovinama, sprečavanje nelegalnih migracija, readmisija osoba koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu.

Ciljevi ŠAP-a su i opremanje, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE, poboljšanje infrastrukture na graničnim prelazima, informaciono – komunikacioni sistemi i Šengenski informacioni sistem, obuke u oblastima granične kontrole i jačanje administrativnih kapaciteta.

