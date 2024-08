MEP: Pozitivan IBAR nije poklonjen, već rezultat velikog truda

Podgorica, (MINA) – Pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR) nije poklonjen, već je rezultat velikog truda svih nadležnih institucija, poručili su iz Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Iz tog Vladinog resora su, u vezi sa Izvještajem Grupe zemalja Savjeta Evrope protiv korupcije (GREKO) i IBAR-a, kazali da je cilj Vlade puna implementacija GREKO preporuka, ali i preostalih preporuka Venecijanske i Evropske komisije, dodajući da je zatvaranje poglavlja 23 jedan od prioriteta izvršne vlasti.

“Pozitivan IBAR nije “poklonjen”, već je rezultat velikog truda svih nadležnih institucija, u prvom redu Vlade koja sa Komisijom kao ekspertskim tijelom usmjerava i daje dinamiku procesu”, navodi se u saopštenju MEP-a.

Iz tog Vladinog resora su podsjetili da je Crna Gora godinama “tapkala u mjestu” sa istim ili sličnim brojem neispunjenih mjerila, navodeći da od 2018. godine gotovo da nije bilo konstatovanih pomaka sa mjesta.

“Tek tokom rada ove Vlade, taj status promijenjen”, naveli su iz MEP-a.

Kako su dodali, do formiranja aktuelne Vlade, Crna Gora je imala preostalo 31 neispunjeno privremeno mjerilo u poglavljima 23 i 24.

“Po dobijanju IBAR-a, odnosno danas, nakon posljednje međuvladine konferencije, imamo svega šest završnih mjerila”, rekli su iz MEP.

Oni su naglasili da je stanje danas bitno drugačije nego ranije, što se, kako su naveli, vidi i kroz broj preostalih završnih mjerila.

“Očigledno nije bilo riječi o poklonu, snižavanju kriterijuma niti je Evropska komisija (EK) darodavac, već je riječ o jasnom i mjerljivom rezultatu i “nagradi” koju je EK uspjela da odbrani pred državama članicama, te da one daju podršku Crnoj Gori za novu i zasluženu fazu pregovora”, kazali su iz MEP-a.

Oni su podsetili i da se GREKO izvještaj odnosi na period od juna 2022. do juna ove godine, dodajući da je 44. Vlada započela sa radom 1. novembra prošle godine.

“Dakle od 1. novembra smo uspjeli da izbjegnemo “sivu listu” MANIVAL-a, odnosno listu država koje karakteriše rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, da dobijemo pozitivan IBAR i da prihvatimo dio GREKO preporuka”, naglasili su iz MEP-a.

Oni su dodali da nijedan relevantni zvaničnik ili predstavnik bilo koje Vladine institucije nije konstatovao da je borba protiv korupcije završena dobijanjem IBAR-a, već je, kako su istakli, nebrojeno puta pomenuto da je to samo važan korak koji je napravljen, ali da predstoji još dosta obaveza.

“Baš kao što i sam GREKO izvještaj potvrđuje. U prvom redu, konsolidovan bilans rezultata, na osnovu harmonizovane legislative u ovoj oblasti”, naveli su iz MEP- u.

Oni su kazali da će dodatni rok koji su dobili iskoristiti na najbolji način, dodajući da im taj rok vjerovatno ne bi ni bio potreban da su bili u prilici da vrše vlast od momenta kad su preporuke dostavljene.

“Tačnije, da smo za njihovo prihvatanje imali dvije ili 30 godina, kao neke bivše vlasti, a ne devet mjeseci”, kazali su iz MEP-a.

Kako su rekli, Vlada nije po “ubrzanoj proceduri” predlagala zakone da bi “izbjegla raspravu”, već zato što je imala svega pola godine da nadoknadi stagnaciju koja je trajala gotovo sedam godina.

“Zato smo isticali da su ove aktivnosti bile izuzetak zbog “pretežnijeg interesa” koje “povlašćeni status” za Crnu Goru u procesu pristupanja danas predstavlja”, pojasnili su iz MEP.

Oni su dodali da za takvim i sličnim aktivnostima načelno neće biti potrebe ubuduće, pa, kako su naveli, vjeruju da će u konstruktivnim i efikasnim raspravama, u skladu sa procedurama, imati još kvalitetnije antikorupcijske mehanizme.

“Niti jedan zakon ili strateški dokument nijesu usvojeni bez mogućnosti njegovog daljeg unapređenja, a naročito se to ne može odnositi na izvore prava koji regulišu borbu protiv korupcije”, naglasili su iz MEP-a.

Kako su dodali, i bez GREKO preporuka su svjesni izazova koji ih čekaju.

“GREKO nam je svojim Izvještajem samo dodatno pomogao, o čemu je uostalom bilo riječi i na posljednjoj sjednici Vlade”, kazali su iz MEP-a.

Iz tog Vladinog resora su ponovili da im je cilj puna implementacija i GREKO preporuka, ali i preostalih preporuka Venecijanske komisije i EK, jer je zatvaranje poglavlja 23 jedno od prioriteta rada ove Vlade.

Iz MEP-a su kazali da će Vlada u narednom periodu nastaviti sa radom na zakonskim rješenjima, dodajući da ih čeka dosta posla.

“Jer smo svjesni da nam u procesu reforme ovog društava, kao ni u procesu evropskih integracija, ništa nije i neće biti “poklonjeno”, te da procesi moraju biti suštinski, kontinuirani, vođeni sa jasnom političkom namjerom i ciljem da se život i standard građana, vladavina prava i društvena pravila u Crnoj Gori približe evropskim”, zaključili su iz MEP-a.

