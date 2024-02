Menadžment KCCG: Ne interesuju nas funkcije, ponosni smo na rezultate

Podgorica, (MINA) – Inicijativa za razrješenje menadžmenta Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) nema argumentovane, ali je moguće da ima lične motive, saopštio je menadžment te zdravstvene ustanove.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun potvrdio je danas da je predložio razrješenje menadžmenta KCCG.

Menadžment te zdravstvene ustanove u reagovanju je poručio da je izuzetno ponosan na sve rezultate koji su ostvareni u prethodne tri godine.

„Zato se nadamo da će Vlada adekvatno cijeniti naš rad i objektivno se izjasniti o inicijativi za razrešenje nekoliko mjeseci pred istek mandata, koja nema argumentovane, ali je moguće da ima moguće lične motive“, navodi se u reagovanju.

Menadžment KCCG istakao je da direktorica te zdravstvene ustanove Ljiljana Radulović i medicinski direktor Zoran Terzić nemaju niti su ikada imali namjeru, nakon mandata u KCCG, da nastave da se bave upravljačkim poslovima, već da da se bave primarnim, ljekarskim pozivom.

„To dokazuje činjenica da su i Radulović i Terzić u posljednjih nekoliko godina odbili niz funkcija, uključujući ministarsku i poslaničku“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da njihova vizija nijesu funkcije, već napredak i razvoj KCCG, koji je stub crnogorskog zdravstva.

„Napominjemo da smo se i taksativno izjasnili i dokazima opovrgli svaku stavku iz izvještaja o radu KCCG kog je pripremilo aktuelno Ministarstva zdravlja“, kaže se u reagovanju menadžmenta.

Zbog toga, kako su naveli, neće dozvoliti bilo kome ni da pokuša da sroza profesionalni ugled koji je građen, u slučaju Radulović i Terzića, više od po dvije decenije.

„U tom kontekstu, dužni smo, u najkraćem, da podsjetimo na izazove sa kojima smo se u posljednje tri godine suočavali i, uprkos tome, novcem države i donacijama, u KCCG realizovali nabavku opreme i investicije vrijedne 30 miliona EUR“, kaže se u reagovanju.

Menadžment je posebno istakao ulogu KCCG, kao centralne zdravstvene ustanove tokom COVID pandemije.

„Kada smo, uz liječenje najtežih pacijenata iz cijele države, uporedo pomagali svim opštim bolnicama, tako što smo im ustupali ljekarske timove i svu moguću aparaturu“, navodi se u reagovanju menadžmenta KCCG.

Oni su rekli da nikada nijesu tražili pomoć sa strane, već su bili u svakoj bolnici kojoj je njihova podrška bila nužna.

Kako su kazali, paralelno sa tim, uvođenjem dopunskog rada, uspjeli su da udvostruče broj pregleda u odnosu na 2019. godinu, koja je relevantna za poređenje kao predpandemijski period.

Menadžment KCCG je istakao da se, istovremeno, svi projekti koji su godinama tapkali u mjestu i o kojima se samo pričalo, u posljednje tri godine realizuju ili privode kraju uprkos svim preprekama.

„Prvi put od otvaranja KCCG, renovirali smo niz klinika, a trenutno gradimo i ove godine očekujemo otvaranje dva nova objekta, i to Klinike za psihijatriju i Klinike za infektivne bolesti sa dermatovenerologijom“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da se otvaranje nove Klinike za hematologiju očekuje naredne godine.

„Ne manje važno, svakog mjeseca je uvođen niz novih procedura – ili uz pomoć nove opreme ili uglednih konsultanata, a ovom prilikom ćemo napomenuti da se uz pomoć hemato-onkologa Nadežde Basare, čije je ime prepoznato na sve četiri strane svijeta, očekuje da liječenje pacijenata transplantacijom matičnih ćelija počne u narednim mjesecima“, kaže se u reagovanju.

To će, kako se ističe, za crnogorsko zdravstvo biti vijest decenije.

Menadžment KCCG je zahvalio na dosadašnjem povjerenju izvršnih vlasti i prethodnih ministara zdravlja.

„Uvjereni smo da će Vlada objektivno cijeniti rezultate, posebno jer je većina njenih članova, sa različitih pozicija, od početka radila sa nama i podržavala sve naše ciljeve“, kaže se u reagovanju menadžmenta KCCG.

Kako se navodi, pred KCCG, ma ko njime upravljao, kao krucijalnom zdravstvenom ustanovom, je niz važnih zadataka koji su ostvarivi uz nastavak odlučnog požrtvovanog rada i bez ikakvog oklijevanja i posustajanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS