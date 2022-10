Medoks: Političko učešće žena jača demokratske institucije

Podgorica, (MINA) – Političko učešće žena jača demokratske institucije Crne Gore, gradi mostove u podijeljenom društu i ima potencijal da smanji tenzije i poveća otpornost države, poručila je ambasadorka Ujedinjenog kraljevstva (UK), Karen Medoks.

Ona je to kazala na okruglom stolu “Borba protiv nasilja nad ženama u politici”, organizovanom povodom prezentacije kampanje “Šta bi ti na mom mjestu?”, koju su Ženski klub i Vestminsterska fondacija za demokratiju u Crnoj Gori sproveli uz podršku Ambasade UK.

Medoks je navela da je kampanja “Šta bi ti na mom mjestu?”, demonstracija moći i odbijanja trenda sve većeg nasilja u medijskim prostorima.

Prema njenim riječima, kampanja je poslala poruku koju je vidjelo preko 300 hiljada ljudi.

“Političko učešće žena jača demokratske institucije Crne Gore, gradi mostove u vašem podijeljenom društu, ima potencijal da smanji tenzije i poveća otpornost ove zemlje”, rekla je Medoks.

Ona je kazala da su žene na pozicijama moći i uticaja često meta zlostavljanja i diskriminacije.

“Mnogi, posebno muškarci, nijesu svjesni da se to dešava. Imamo odgovonost da osvijetlimo ovaj problem ”, rekla je Medoks

Ona je navela da je veće učešće žena u politici i ostalim aspektima društva od koristi svima, i dodala da je Ženski klub odličan primjer političke aktivnosti žena u korist društva.

“Uspjeli ste da prevaziđete političke podjele, kako biste napravili zakonodavne razultate na način koji rijetko viđamo u ovoj državi”, ocijenila je Medoks .

Ona je navela da je zato šokirana time da su članice Ženskog kulba bile mete seksističkih napada, posebno na društvenim mrežama.

Medoks je rekla da se na žene u politici gleda kao na laku metu, i da napadači od njih ne očekuju da se suprotstave, već da se povuku iz javnog života.

To, kako je rekla, smanje prostor za dijalog i dovodi do polarizacije u društvu.

“Ali političarke u ovoj zemlji nijesu laka meta. Uprkos pritisku, bile su jake i odlučne i stavile dobro ove zemlje čak ispred lične bezbjednosti”, poručila je Medoks.

Potpredsjednica Skupštine i kopredsjednica Ženskog kluba Branka Bošnjak rekla je da se sa tim problemom žene u poltici intenzivno susrijeću.

“Mi, koje smo se odvažile da se bavimo politikom, da budemo tamo gdje je moć i odluke, očigledno da smo ušle u, figurativno rečeno, “muške teritorijalne vode”, i kroz govor mržnje nam se pokušava poslati poruka da smo tu nepoželjne”, rekla je Bošnjak.

Ona je poručila da takvi napadi neće obeshrabriti žene koje su već u politici, već da će imati kontra-efekat.

“Ali hoće obeshrabriti one mlade žene koje dolaze i koje tek treba da uđu u političku arenu”, navela je Bošnjak.

Ona je istakla da je Crnoj Gori potreban povećan broj žena u politici, dodajući da je regulacija govora mržnje u onlajn prostoru postala gotovo nemoguća.

“Zato moramo donijeti zakon o društvenim mrežama, koji bi ih tretirao kao javni prostor”, ocijenila je Bošnjak.

Kopredsjednica Ženskog kluba Vesna Pavićević navela je da je svako zalaganje za društvo jednakosti i ravnopravnosti nezamislivo bez poštovanja prema ženi.

Ona je rekla da uspješne žene, koje svoje stavove brane glasno, bivaju predmet najusrovijih napada koje udaraju na njihvu ličnost i integritet.

“Društvene mreže pojedinim korisnicima služe kao poligon za uvrede, psovke, čak i prijetnje posebno usmjerene na političarke, novinarke, one koje se bave zaštitom ženskih prava i druge javne ličnosti”, kazala je Pavićević.

Šefica kancelarije Vestminsterske fondacije za demokratiju u Crnoj Gori, Ana Milutinović, rekla je da kampanja dio projekta “Zašto ne učestvovati?”, čiji je cilj da se kaže da je pravo žena na učešće od vitalnog značaja za društvo.

“To nije lak posao. Nasilje nad ženama koje se bave javnim poslom postalo je svakodnevna stvar. Javno ismijavanje i povreda žena je postala stvar na koje sve tiše ili nikako reagujemo”, rekla je Milutinović.

Ona je poručila da sloboda govora, koja se koristi kao izgovor za seksističke uvrede, prestaje tamo gdje počinju prijetnje, ismijavanje i uvredljiv sadržaj.

“Zato smo odlučili da, kroz kampanju, te granice jasno istaknemo, “okrenemo novčić” i vidimo kako je muškarcu, suočenom sa tim komentarima”, rekla je Milutinović.

Ona je kazala da se televizijski spot u okviru kampanje emitovao na osam TV kanala koji se emituju na teritoriji cijele Crne Gore, kao i da ga je pogledalo skoro 70 odsto stanovništva.

Kako je dodala, gotovo polovina stanovništva je pogledala spot tri ili više puta, a onlajn kampanja je stigla do preko 300 hiljada ljudi, od čega je bilo preko milion reakcija na objave na društvenim mrežama.

“Nadamo se da je kampanja ostavila utisak i učvršćuje nas u najmjeri da se ovim problemom bavimo na svim nivoima”, rekla je Milutinović.

