Medoks: Iznenađena sam načinom na koji je vijest o smjeni Kentere objavljena

Podgorica, (MINA) – Britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Medoks kazala je da je iznenađena načinom na koji je objavljena vijest o smjeni vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kentere, i dodala da je to odluka crnogorskih vlasti.

“Zaista sam iznenađena načinom na koji je vijest objavljena”, rekla je Medoks na marginama 2BS foruma u Budvi.

Ona je kazala da su Crnoj Gori potrebne jake i nezavisne institucije, sa kontinuitetom kadrova u njima, kako bi, kakve god promjene bile politički, država mogla da nastavi da funkcioniše efikasno, prenosi Mediabiro.

Medoks je navela da su nedavno čestitali ANB-u na njihovim naporima u borbi protiv ruskih prijetnji.

“Želimo da se takva posvećenost nastavi”, poručila je Medoks.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS