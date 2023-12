Medenica: Procesi protiv mene su politička odmazda

Podgorica, (MINA) – Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica rekla je da su procesi koji se vode protiv nje politička odmazda i da je ona u centru toga.

Medenica je, u emisiji Načisto na televiziji Vijesti, komentrišući prepiske koje su objavljene u medijima, rekla da je vrlo sporno da li su to njene poruke.

„Moj telefon nije konfiskovan, ja sam ga dobrovoljno predala i korisničku šifru dala. Onog trenutka kada je trebalo telefon da se otvori, ja sam dala korisničku šifru“, kazala je Medenica.

Ona je dodala i da zna proceduru da mora da se formira zapisnik, da moraju da prisustvuju dva svjedoka, da bi se telefon otvorio, prenosi portal Vijesti.

Medenica je kazala da ni ona niti njeni branioci nijesu dobili materijal, odnosno prepis poruka.

„Prilikom prigovora, odnosno pripreme ročišta to je decidno naznačeno. Da taj materijal nedostaje i tražimo da se dostavi. Ne samo taj nego i 48 drugih koji su bili u popisu optužnice kao prilog“, rekla je Medenica.

Ona je, govoreći o ubistvu glavnog i odgovornos urednika list Dan Duška Jovanovića, kazala da je taj slučaj imao njenu posebnu pozornost.

„Itekako sam obavljala saradnju sa bratom pokojnog Jovanovića. Vrlo mi je vjerovao, detaljno smo istraživali sve ono što je smatrao da treba istražiti. Koliko je bio zadovoljan svim tim što smo radili i mojim odnosom prema tom tragičnom događaju, poklonio mi je i knjigu sa posvetom“, navela je Medenica.

Ona je rekla da je 13 godina, po zakonu isključivo, bila zadužena za potpisivanja mjera tajnog nadzora koje su dolazile od Agencije za nacionalnu bezbjednost.

„A i neke mjere sam predlaga kad sam bila tužilac. Interesantno će biti jednog dana jer sam svjedok svega toga, da to što sam ponešto vidjela, i ponešto kažem. Kada će doći to vrijeme, stvar je moje odluke. Interesantno, na tim mjerama je upecan i neko ko sada žari i pali ovim pravusuđem“, dodala je Medenica.

