Marunoviću Grand Prix “Parade pobjednika 2023” u Mongoliji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski glumac, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović, dobitnik je Grand Prix nagrade na Internacionalnom festivalu monodrame „Parada pobjednika 2023“ /“The parade of winners 2023“/ u Mongoliji.

Kako su saopštili iz Cezam produkcije, Marunović, koji je izvođenjem monodrame “Ispovijest Krsta Zrnova” zatvorio sedmi međunarodni festival u Ulan Batoru, osim glavne nagrade festivala zavrijedio je i iskreno divljenje publike.

“Slobodane Marunoviću, vaša strast i nevjerovatan talenat inspirirali su mnoge mlade koji žele glumiti. Hvala Vam na učešću na našem festivalu u izazovnim okolnostima”, piše na zvaničnoj Fejsbuk /Facebook/ stranici Internacionalnog festivala monodrame “The parade of winners”.

Žiri koji je Marunoviću dodijelio Grand Prix festivala činili su pozorišna kritičarka i potpredsjednica Međunarodnog foruma monodrame ITI, Nina Mazur, Mentor Zimberaj iz Međunarodnog pozorišnog instituta sa Kosova i gospodin Tsoght, generalni direktor Teatra mladih Darkhan.

Osim “Ispovijedi Krsta Zrnova”, na sedmom Internacionalnom festivalu monodrame “The parade of winners 2023” izvedeno je još 12 predstava iz Izraela, Španije, Mongolije, Estonije, Republike Jakute, Meksika i Crne Gore.

Monodrama “Ispovijed Krsta Zrnova” premijerno je izvedena 1996. godine na Barskom ljetopisu.

Po tekstu Momira Markovića predstavu je režirao Blagota Eraković.

Ulogu Krsta Popovića tumači prvak Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović.

Karijeru Marunovića su obilježili likovi iz nacionalne istorije.

Nedavno je za ulogu Njegoša u monodrami “Potonja ura Njegoševa” dobio nagradu Best Europe Actor na festivalu “Glumac Evrope” u Prespi u Sjevernoj Makedoniji, a ove godine pripala mu je i nagrada za glumačku bravuru na festivalu “Purgatorije”, u predstavi “Pokojnik” Branislava Nušića, u režiji Egona Savina.

Iz Cezam produkcije kazali su da će Marunović azijsku turneju nastaviti odlaskom u Seul, gdje će učestvovati na tradicionalnom međunarodnom Festivalu poezije.

Kako su naveli, ta prezentacija crnogorske države i njenog kulturnog identiteta sastojaće se iz više segmenata.

Iz Cezam produkcije rekli su da će Marunović u Seulu 7. oktobra izvesti kultnu monodramu Slobodana Tomovića “Potonja ura Njegoševa”, u režiji Erakovića.

„U nastavku, predviđen je poetsko-teatarski nastup u kome će govoriti stihove najznačajnijih crnogorskih pjesnika, a misija prezentacije naše zemlje završiće se razgovorom sa publikom na temu milenijumskog državnog, kulturnog i istorijskog kontinuiteta Crne Gore“, naveli su iz Cezam produkcije.

