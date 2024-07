Marović: Usvajanje Rezolucije može dovesti do potenciranja otvorenih pitanja

Podgorica, (MINA) – Usvajanje Rezolucije o Jasenovcu može da dovede do potenciranja otvorenih pitanja između Hrvatske i Crne Gore, što bi usporilo proces pregovora sa Evropskom unijom (EU), ocijenila je bivša ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je rekla da ne očekuje da Hrvatska zbog usvajanja Rezolucije o Jasenovcu povuče ambasadora iz Podgorice.

»Povlačenje ambasadora jeste jedan od koraka, ali radikalan i ne očekujem ga«, kazala je Marović Agenciji MINA.

Kako je navela, država je prve mjere i opomenu dobila otkazivanjem posjete predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela Crnoj Gori.

»Diplomatski šamar i insistiranje da Crna Gora mora da ostane na EU putu i poštuje dobrosusjedske odnose su znak da to što je i sama Unija progledala kroz prste na neke stvari zbog Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), ali da u sukobu između države članice i države kandidatkinje sigurno neće stati na stranu ove druge«, dodala je Marović.

Ona je kazala da očekuje da će uslijediti i druge reakcije.

»Brisanje Crne Gore iz zaključaka Evropskog savjeta je politička poruka kojom je IBAR zaista sveden samo na tehnički izvještaj, koji ne znači mnogo ako nije praćen još ozbiljnijim reformama i jasnom evropskom orijentacijom«, rekla je Marović.

Crna Gora je, kako je navela, svojim naknadnim potezima umanjila značaj IBAR-a.

»Proces pregovora je i tehnički i politički i da bi bio okončan moramo uskladiti djelovanje u oba pravca i postići napredak na svim poljima«, poručila je Marović.

Ona je podsjetila da su reakcije Hrvatske prethodile usvajanju, i to već na najavu Rezolucije o Jasenovcu, nakon čega su upućene protestne note.

Marović je ukazala da su oštre riječi uslijedile odmah nakon usvajanja Rezolucije na tviter nalogu Vlade Hrvatske i na Dubrovačkom forumu od premijera (Andreja) Plenkovića.

Poruka je, kako je navela, da takav potez nije dobrosusjedski, a posebno je neočekivan imajući u vidu političku i ekspertsku podršku koju je do sada Hrvatska pružala Crnoj Gori u procesu integracije.

»Upadljivo je koliko je puta premijer ponovio riječi “instrumentalizacija jedne druge države”, što je paradoks ako se uzme u obzir da prije nekoliko godina Srbija nije usvojila Rezoluciju o Jasenovcu da ne bi ugrozila svoj evropski put«, dodala je Marović.

Kako je kazala, Hrvatska je već najavila da će pokrenuti određena otvorena pitanja između dvije države, a koja do sada nijesu bila u fokusu, jer su obje strane bile odlučne da ih rješavaju u “dobroj vjeri” i u opštem interesu.

»Namjerno “guranje prsta u oko” može izazvati potenciranje tih pitanja, što bi usporilo proces pregovora, jer još nije pronađeno održivo rješenje koje bi rješavanje bilateralnih sporova stavilo ruku pod ruku sa procesom integracije i omogućilo da se ta dva procesa odvijaju u isto vrijeme i nesmetano«, smatra Marović.

Na pitanje na koji način Hrvatska može uticati na dalje napredovanje Crne Gore na evropskom putu i da li je to moguće kod zatvaranja pregovaračkih poglavlja, ona je odgovorila da Hrvatska, ali i bilo koja druga država članica, može spriječiti održavanje Međuvladine konferencije, a na kojoj bi Crna Gora trebalo da privremeno zatvori pregovaračka poglavlja spremna za zatvaranje.

»Dakle, uprkos procjeni Evropske komisije da su određena poglavlja spremna za zatvaranje, na sastanku ministara se može ne dati zeleno svjetlo«, kazala je Marović.

Odgovarajući na pitanje kakvu je poruku Crna Gora poslala usvajanjem rezolucije, ona je rekla da je vladajuća većina samo dva dana nakon dobijanja IBAR-a pokazala da je zapravo njen moto “poslije IBAR-a potop”.

Marović je dodala da je vladajuća većina to pokazala uprkos tome »što smo u posljednjih osam mjeseci mogli čuti riječ IBAR najmanje 20 puta dnevno“.

Prema njenim riječima, to je trebalo da ubijedi da je to najvažnije dostignuće ikad i da su proces integracije i članstvo u EU najvažniji, odnosno cilj koji nema alternativu.

»Upravo je i licemjerno odlaganje usvajanja Rezolucije nakon dobijanja IBAR-a i nakon što smo uspješno prevarili partnere iz EU da smo evropski šampioni, a posebno zabrinjavajuće što se simbolika tražila u Vidovdanu, pa je predsjednik Skupštine mogao sa govornice da uzvikne “Vidovdane, moj očinji vide”«, navela je Marović.

Prema njenim riječima, sve izgleda kao jeftina tragikomedija lažnog evropejstva, patriotizma i pomirenja, a zapravo je dokazivanje »ideološkom vođi« Aleksandru Vučiću da je sve pod kontrolom u Crnoj Gori i da se zadaci ispunjavaju uz najbolje ocjene.

»Samim tim što je usvojila Rezoluciju, uprkos protestnim notama iz Hrvatske, uprkos saznanju da bi proces pregovora mogao biti blokiran, vladajuća većina je pokazala da joj nije stalo ni do članstva u EU, ni do dobrosusjedskih odnosa«, ocijenila je Marović.

Kako je rekla, posebno bi se taj zaključak mogao izvesti nakon najave da bi Svesrpski sabor mogao biti održan u Crnoj Gori.

»I to moguće i na sam dan izricanja presude za državni udar, što je problematično iz više razloga, a najviše zbog uporne potrebe dokazivanja da, kako kažu iz Demokratske narodne partije, Crna Gora nije antisrpska država«, navela je Marović.

Crna Gora, kako je kazala, nikad nije ni bila antisrpska država, ali je uvijek bila antifašistička.

Upitana kako vidi položaj Pokreta Evropa sad (PES) u vladajućoj koaliciji i šta je usvajanje Rezolucije o Jasenovcu pokazalo, Marović je rekla da je ta partija pokazala da je njom lako manipulisati.

»I da žive u nekoj paralelnoj stvarnosti u kojoj misle da mogu jedan dan biti građanisti, a drugi nacionalisti, “kako se namjesti u taj čas”«, dodala je Marović.

Ona je kazala da su to pokazali zbog relativizovanja ili upornog ćutanja na imenovanje ulica po učesnicima ratova iz devedesetih, otkrivanje spomenika uz zastave susjednih država, prijetnje Crnogorkama i Crnogorcima od nosilaca vlasti i glasanje za Rezoluciju, uprkos tome što Rezolucija ništa ne mijenja, osim što ugrožava EU put.

Marović je navela da je Rezolucija o Srebrenici bila potrebna, jer genocid negiraju ne samo njegovi počinioci, već i dobar dio vladajuće većine u Crnoj Gori.

»Jasenovac je dio holokausta i ovakvo usvajanje Rezolucije, da bi se održavala koalicija na vlasti, je uvreda za same žrtve«, smatra Marović.

Na pitanje koliko se, na osnovu posljednjih dešavanja, može govoriti o ideološkoj razlici između PES-a i Nove, ona je odgovorila da ne postoji ideološka razlika između te dvije partije.

»Ako postoji, onda su se u posljednjih nekoliko mjeseci u PES-u baš potrudili da je sakriju«, navela je Marović.

