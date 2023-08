Marović odbijen ulazak u Srbiju

Podgorica, (MINA) – Bivša potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova, Jovana Marović, kazala je da joj je odbijen ulazak u Srbiju.

Ona je to navela na mreži X, nekadašnjem Tviteru /Twitter/.

“Odbijen mi je ulazak u Srbiju zbog “zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana”. Hvala Aleksandre Vučiću što pravite od mene heroinu”, napisala je Marović.

