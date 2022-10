Marović: Eliminisati rodnu diskriminaciju i osnažiti ravnopravnost

Podgorica, (MINA) – Nejednakosti u kontekstu rodne ravnopravnosti duboko su ukorijenjene u svakom društvu, pa je potrebno, uz holistički pristup, postići održivi mir sa posebnom naglaskom na žene i njihov položaj i ulogu, rekla je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Marović je na forumu „Žene, mir, bezbjednost“ u Prištini, poručila da je potrebno osnažiti rodnu ravnopravnost i eliminisati rodnu diskriminaciju, uz potpunu integrisanost žena u proces donošenja odluka.

“U kontekstu aktuelnih globalnih dešavanja, forum je bio sjajna prilika da učesnici razmjene mišljenja, iskustva i naučene lekcije o poziciji žena i djevojaka u društvu, naročito u vrijeme ugroženosti mira i bezbjednosti usljed ratnih dešavanja u Ukrajini”, kazali su iz Generalnog sekretarijata.

Oni su naveli da je na forumu sagledan napredak u primjeni Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 u državama potpisnicama, dodajući da je cilj bio ohrabriti mlade žene da se intenzivno uključe u očuvanje mira i sigurnosti u Evropi i šire.

“Nejednakosti u kontekstu rodne ravnopravnosti duboko su ukorijenjene u svakom društvu. Stoga, potrebno je uz holistički pristup, postići održivi mir sa posebnom naglaskom na žene i njihov položaj i ulogu u ovim turbulentnim vremenima sa kojima se suočavamo”, smatra Marović.

Kako je saopšteno, Marović je, tokom boravka u Prištini, imala bilateralne susrete sa prvim potpredsjednikom Vlade Kosova za evropske integracije, razvoj i dijalog, Besnikom Bislimijem, kao i sa drugom potpredsjednicom Vlade i ministarkom inostranih poslova i dijaspore Donikom Gervalom Švarc.

Dodaje se da se Marović sastala i sa trećom potpredsjednicom Vlade za manjinska pitanja i ljudska prava, Emilijom Redžepi.

“Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim dešavanjima, s posebnim fokusom na bilateralnu saradnju dviju država, pri čemu je konstatovano obostrano zadovoljstvo i izražena spremnost za dalji razvoj odnosa u zajedničkom interesu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Marović je ukazala da je Crna Gora u potpunosti posvećena reformskim aktivnostima u oblasti vladavine prava i ispunjavanju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24.

Prema njenim riječima, kredibilan politički dijalog i saradnja između političkih partija preduslov su za napredak, ne samo ka ispunjavanju privremenih mjerila u tim poglavljima, već i ka postizanju daljeg napretka u pregovoračkom procesu.

“U narednom periodu, neophodno je preduzeti konkretne korake i kroz sinergiju svih grana vlasti i aktera na državnom nivou, postići konsenzus i neophodnu kvalifikovanu većinu o ključnim pitanjima od nacionalnog interesa”, rekla je Marović.

Kako je saopšteno, pored jačanja bilateralnih odnosa kroz brojne inicijative, ukazano je i na spremnost u pružanju podrške Kosovu, što je zapravo apostrofirano kroz primjer podrške članstva u Savjetu Evrope.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS