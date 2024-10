Marković uputio obavezujuće uputstvo za postupanje u predmetima nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Vrhovni državni tužilac Milorad Marković uputio je višim i osnovnim državnim tužilaštvima obavezujuće uputstvo za postupanje u slučajevima nasilja u porodici, u cilju uspostavljanja ujednačene prakse u postupanju i primjene efikasnih mehanizama u predmetima formiranim zbog tog krivičnog djela.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) saopšteno je da je uputstvo Markovića usklađeno sa međunarodnim standardima i izrađeno nakon detaljne analize dosadašnje prakse postupanja državnih tužilaštava u predmetima nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

Uputstvo, kako su rekli iz VDT-a, propisuje da postupajući tužioci hitno saslušaju žrtvu nasilja, bez njenog prethodnog saslušanja od strane policijskih službenika, ukoliko je to moguće.

“Prilikom saslušanja žrtve potrebno je obazrivo postupati i izbjegavati susret žrtve i osumnjičenog/okrivljenog u prostorijama državnog tužilaštva, shodno Konvenciji Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, navodi se u uputstvu.

Iz VDT-a su kazali da je, takođe, propisano da se pribave podaci o procjeni rizika za žrtvu, ranijim prijavama nasilja, uključujući i one događaje koji nijesu prijavljeni, kao i podaci o svim prethodno izrečenim zaštitnim mjerama, podnijetim prijavama, krivičnoj i prekršajnoj evidenciji za osumnjičenog.

U uputstvu se navodi da u slučaju postojanja razloga za određivanje pritvora treba uvijek predložiti njegovo određivanje, a u suprotnom, kada postoje okolnosti propisane Zakonikom o krivičnom postupku, predložiti izricanje mjere nadzora.

“Takođe, u slučaju ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, zahtijevati zaštitnu mjeru”, propisano je uputstvom.

Iz VDT-a su rekli da se na osnovu uputstva Markovića postupajući državni tužioci obavezuju da pribave podatke da li je dijete prisustvovalo nasilju i da djecu, žrtve ili svjedoke saslušaju na posebno obazriv način, shodno Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.

Kako su kazali, obaveza državnih tužilaca je da upoznaju žrtvu o pravu na besplatnu pravnu pomoć i povjerljivo lice.

“Kao i da žrtvu ili njenog zakonskog zastupnika informišu o preduzetim radnjama, zadržavanju osumnjičenog, određivanju, trajanju i ukidanju pritvora i mjere nadzora, bijegu osumnjičenog, kao i o drugim mjerama koje su preduzete radi zaštite žrtve, kao i o svakoj odluci kojom se pravosnažno okončava krivični postupak”, naveli su iz VDT-a.

Oni su rekli da će o istim činjenicama biti informisan i policijski službenik radi ažuriranja procjene rizika po žrtvu.

“Rukovodioci državnih tužilaštava, na osnovu uputstva, u cilju uspostavljanja prakse i standarda u postupanju, osiguraće efikasnu koordinaciju i razmjenu informacija unutar državnog tužilaštva kojim rukovode”, kaže se u saopštenju VDT-a.

Navodi se da će, takođe, VDT-u dostavljati kvartalne izvještaje sa ažuriranim podacima o predmetima nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

“Portparoli državnih tužilaštava će prilikom obavještavanja javnosti o događaju obezbijediti zaštitu privatnosti i integriteta žrtve i posebno obazrivo informisati javnost u slučajevima kada je žrtva dijete”, rekli su iz VDT-a.

Oni su kazali da je Marković odredio koordinatorku za praćenje primjene uputstva.

“Čija je obaveza koordinacija, praćenje primjene uputstva i saradnja sa relevantnim institucijama Multidisciplinarnog tima, nevladinim i međunarodnim organizacijama, kao i projektima u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju.

