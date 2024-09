Marković: U pregovorima o formiranju vlasti vodićemo se interesima građana

Podgorica, (MINA) – Stranka evropskog prosresa (SEP) će se, ako bude pozvana na razgovore o formiranju vlasti u Podgorici, voditi interesima građana, poručio je lider partije Duško Marković.

On je kazao da su zadovoljni postignutim rezultatom na izborima u Podgorici zbog toga što su, kako je naveo, pokazali da politika može biti fer i pristojna.

„Sa dva odbornička mandata nastojaćemo u budućoj gradskog vlasti da štitimo interese građana i da se borimo za ostvarivanje naših programskih ciljeva“, poručio je Marković u obaćanju iz izbornog štaba.

On je rekao da SEP „ne navija ni za one na lijevoj, niti one na desnoj strani“.

„Imamo svoj program i cilj. Ako budemo pozvani da razgovaramo na temu formiranja gradske vlasti, nećemo se pozicionirati na temi ko nam je bliže, a ko dalje, nego šta su interesi građana Podgorice“, istakao je Marković.

