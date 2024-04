Marković će inicirati da Tužilački savjet razmotri pitanje pokušaja uticaja na tužilaštvo

Podgorica, (MINA) – Vrhovni državni tužilac i predsjednik Tužilačkog savjeta Milorad Marković inciraće da se na tom tijelu razmotri pitanje pokušaja uticaja na tužilaštvo, prenose “Vijesti”.

To je, kako se navodi, saopšteno iz Markovićevog kabineta u kontekstu protesta ispred zgrade Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koji je održan juče pod sloganom “Stop progonu i selektivnoj pravdi”.

“Marković, kao predsjednik Tužilačkog savjeta, iniciraće da Tužilački savjet razmotri pitanje pokušaja različitih vrsta uticaja na Državno tužilaštvo”, saopštila je savjetnica za odnose sa javnošću u Vrhovnom državnom tužilaštvu Marina Raković.

Sa protesta grupe građana ispred SDT-a poručeno je da je bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić žrtva optuženih za državni udar i zatraženo da mu se omogući da se brani sa slobode.

Katnić je uhapšen po nalogu SDT-a 14. aprila, a dva dana kasnije određen mu je pritvor do 30 dana.

