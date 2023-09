Markić: Crna Gora snažno posvećena principima Povelje UN-a

Podgorica, (MINA) – Mala investicija u cilju jačanja kapaciteta za sistem medijacije u okviru Ujedinjenih nacija (UN), može imati višestruke i dugoročne benefite u ublažavanju krupnih posljedica konflikata, kazao je državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Robert Markić.

On je učestvovao na Ministarskom sastanku Grupe prijatelja za medijaciju na temu „Inkluzija i vlasništvo u medijaciji“, na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku.

Iz MVP su saopštili da su sastankom predsjedavali šefovi diplomatija Turske Hakan Fidan i Finske Elina Valtonen, u svojstvu kopredsjedavajućih tom inicijativom, a prisutnima se obratila i zamjenica generalnog sekretara UN-a za politička pitanja Rozmari DiKarlo.

Markić je naglasio značaj mirnog rješavanja sporova, uz primat diplomatije i multilateralizma koji vode ka medijaciji.

Kako je istakao, u vremenu kada se čovječanstvo suočava sa konfliktima, humanitarnim i izbjegličkim krizama kakvim nijesmo svjedočili od Drugog svjetskog rata, jako je važno uložiti sve napore da se pređe sa riječi na djela.

„Mala investicija u cilju jačanja kapaciteta za sistem medijacije u okviru UN-a, može imati višestruke i dugoročne benefite u ublažavanju krupnih posljedica konflikata“, naglasio je Markić.

On je naveo da Crna Gora čvrsto podržava značajnije učešće žena u svim fazama prevencije i mirnog rješavanja nastalih sporova, posebno kroz sprovođenje rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1325 „Žene, mir i bezbjednost“, koja akcenat stavlja na snažniju ulogu žena u pitanjima međunarodnog mira i sigurnosti.

Markić je ukazao na potrebu podizanja svijesti među zemljama o mogućnostima koje model posredovanja nudi i istakao značaj rada Grupe za medijaciju.

On je zahvalio domaćinima na dugogodišnjim naporima koje preuzimaju u pogledu adekvatne promocije modela medijacije u diplomatiji.

Fidan i Valtonen ocijenili su da su medijacija i mirovno posredovanje relevantniji nego ikada i da njihova važnost posebno dolazi do izražaja u vremenima globalne polarizacije i rastućih kriza kada se svijet suočava sa krizama koje zahtijevaju zajedničku akciju i ujedinjene napore.

Oni su naglasili da fokus mora biti na obezbjeđivanju inkluzivnih procesa iz kojih mogu proizaći trajna rješenja aktuelnih konflikata, a koji će, istovremeno, pomoći u prevenciji novih i saniranju već nastalih posljedica.

Fidan i Valtonen su poručili da Grupa mora da nastavi da radi na osnaživanju uloge medijacije i održanju mirovnog posredovanja na dnevnom redu UN-a, posebno imajući u vidu da sukobi postaju sve složeniji i učestaliji u cijelom svjetu.

DiKarlo je kazala da su konflikti u svijetu sve složeniji i nerješiviji i da je aktuelni trenutak prelomna tačka, koja zahtijeva preispitivanje tradicionalnih modela medijacije.

Ona je rekla da danas efikasno posredovanje i prevencija sukoba zahtijevaju sveobuhvatne pristupe, političku hrabrost, istinsko regionalno i međunarodno partnerstvo i mjere na nacionalnom nivou, ali iznad svega zahtijevaju veće povjerenje – među državama članicama i sa UN-om.

Di Karlo je poručila da su inkluzivni pristupi posredovanja potrebni kako bi se uhvatili u koštac sa složenim, osnovnim uzrocima savremenih sukoba.

Ona je ocijenila da održivo posredovanje i rezultati prevencije zahtevaju snažno vođstvo nacionalnih aktera.

