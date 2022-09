Mandić: Stekli se uslovi da se mandat povjeri Lekiću

Podgorica, (MINA) – Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić obavijestio je predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je skupštinska većina predložila Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade.

Mandić je u pismu Đukanoviću naveo da su partije, pobjednice izbora 2020. godine, DF, Demokratska Crna Gora, Socijalistička narodna partija, Ujedinjena reformska akcija, Radnička partija, Ujedinjena Crna Gora, Prava Crna Gora, CIVIS i Demos, postigle politički dogovor da mandatar bude Lekić.

“Tim dogovorom omogućeno je da se izabere demokratska i legitimna Vlada jer za to postoji saglasnost svih nas koji činimo apsolutnu većinu u parlamentu, čime su se stekli uslovi da se, u skladu sa Ustavom, mandat za sastav sledeće Vlade povjeri Lekiću”, istakao je Mandić.

On je rekao da su razgovori parlamentarne većine bili veoma uspješni i da su u dosadašnjem radu daleko odmakli u saglasnosti vezano za program i sastav nove Vlade, kao i u pripremi koalicionog ugovora koji će zaključiti neposredno prije njenog izbora u parlamentu.

“Vašim današnjim davanjem mandata, stvorila bi se neophodna osnova za konsolidaciju društva i efikasni odgovor na socioekonomsku krizu koja je zahvatila čitav evropski kontinent, pa i našu državu, kao i na bezbjednosne izazove i probleme koji u dugom vremenskom roku potresaju zemlju”, istakao je Mandić u pismu.

On je kazao da očekuje da će Đukanović postupiti isto kao i u slučaju izbora prethodne vlade i pokazati dužnu efikasnost kako bi se nova Vlada u izuzetno kratkom roku posvetila životnim prioritetima Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS