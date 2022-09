Mandić: Spremni smo na maksimalna popuštanja

Podgorica, (MINA) – Demokratski front je spreman na maksimalna popuštanja, i da učešće u novoj vladi svede na simboličnu ravan, poručio je jedan od lidera tog političkog saveza, Andrija Mandić.

On je, na konferenciji za novinare nakon sastanka stare parlamentarne većine, rekao da nema prepreka za dogovor partija pobjednica izbora 2020. godine.

„Oni koji misle da treba sada u jednom naletu, pritiskom, argumentacijom koja nije svojstvena demokratskim principima, da dobiju i ono što im po tim demokratskim ne pripada, izvolite gospodo, uzmite to što vam treba, ali da se dogovorimo i idemo naprijed“, naveo je Mandić.

Prema njegovim riječima, oni koji su danas prisustvovali sastanku, odlučili su da ulože dodatne napore kako bi došlo do dogovora, jer on nema alternativu.

„Oni koji su iz stare parlamentarne većine učestvovali u 43. vladi željeli su, i to su javno saopštili, da zadrže sve one pozicije koje su dobili kroz podršku manjinskoj vladi“, rekao je Mandić.

Stara većina je, kako je dodao, napravila jedan od najvažnijih iskoraka i svi su se dogovorili da mandatar za sastav nove vlade bude lider Demosa Miodrag Lekić.

„Zapelo je u konkretnoj raspodjeli vlasti, odnosno u tome da li će se vlast dijeliti u skladu sa narodnom voljom da svako dobije ono što mu je narod dao, ili će postojati neki korektivni faktor“, kazao je Mandić.

DF je, kako je naveo, tražio da dobije mnogo manje od onog što su demokratski principi.

„Obavijestio sam naše kolege, bila je odsutna URA, da je DF spreman na maksimalna popuštanja, da smo spremni da naše učešće u vladi svedemo na jednu vrstu simbolične ravni“, kazao je Mandić.

DF je, kako je dodao, spreman da u potpunosti popusti u cilju dogovora i „priloži ona mjesta koja bi omogućila da se dođe do dogovora“.

„Dakle nema više prepreke za URA, CIVIS, ni za učešće autentičnih predstavnika nacionalnih manjina da dođu i da se dogovorimo kako da konstituišemo vladu“, rekao je Mandić.

Lekić je nakon sastanka ocijenio da je današnjim rezultatom DPS dobio vjetar u leđa.

„Ja ne očekujem nikakve odgovore, završava se još jedna epizoda u zemlji koja umorna od ove političke elite“, kazao je Lekić novinarima.

Prema njegovim riječima, bilans je poražavajući, prije svega za građane.

„Nastavlja se mrcvarenje političkog života, simuliranja državne politike. Ova država nema, zbog ekonomske i političke situacije, mogućnost za takva vježbanja“, dodao je Lekić.

Poslanik Demokrata Dragan Krapović kazao je da su u toj partiji spremni za dogovor, i da su ponosni na doprinosom koji su dali.

„Ispostavlja se da smo bili u pravu oko mnogih stvari. To nije satisfakcija, ali proces nije završen. Bićemo u parlamentu cijeli dan, pozivamo kolege iz GP URA da se predomisle, da se vrate za sto, da ne miniraju ovaj dogovor“, naveo je Krapović.

Kako je kazao, Demokrate ne ucjenjuju, ali i ne prihvataju ucjene.

„Bićemo tu, ukoliko se kolege predomisle. Možemo postići finalni dogovor od stare parlamentarne većine“, istakao je Krapović.

Demokrate su, kako je naveo, popustile oko broja ministarstava, i oko bezbjednosnog sektora, i cijelo vrijeme se ide ka tom cilju da se stara većina ponovno sastavi.

„Nažalost, URA ne misli tako. Mi želimo da razgovaramo za stolom, ne želimo da stavljamo bilo koga iza nas, ni iznad građana. Ne želim danas da iznosim teže ocjene, ali ovo nije primjereno što rade kolege“, ocijenio je Krapović.

Lider Socijalističke narodne Partije Vladimir Joković apelovao je na sve učesnike pregovora da se postigne dogovor.

On je ocijenio da je napravljena greška onog dana kad nije dozvoljena rekonstrukcija vlade.

Kako je naveo, poslije svih napada na SNP, ta partija je smogla snage da razgovara o formiranju vlade.

„SNP, kao što ništa nije imao u prošloj vladi, spreman je da, u cilju pregovora, ništa ne traži ni u budućoj. Tražili smo da imamo one pozicije koje smo imali, neki su rekli ne može, pa dajte onda da vidimo šta može“, rekao je Joković.

On je kazao da se SNP odriče funkcija predsjednika Skupštine, Vlade, potpredsjednika, ministarstva finansija, poljoprivrede, prosvjete, zdravlja, sporta.

„Pošto smo optuženi da smo vratili na vlast DPS, samo tražimo sljedeće – da zauzmemo ta mjesta koja zauzimaju DF i Demokrate”, kazao je Joković.

Upitan na koja mjesta misli, on je odgovorio „sve ono što su politička mjesta, što su dobili za formiranje vlade“.

Lider Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goran Danilović kazao je da se pokazalo koliko je kome stalo do dogovora.

„Koliko je kome stalo do dogovora, evo kako molimo nekoga da se vrate. Ja ne molim, ako žele da nastavimo razgovor evo tu smo i danas“, rekao je Danilović.

Kako je kazao, UCG nije bila smetnja, prihvatila je sve što je predloženo, ostalo je samo da se stavi potpis.

„Imate podršku od nas, ali moram reći da u neozbiljnijem pregovaranju nijesmo učestvovali. Ovo što smo danas čuli podrazumijevalo bi novi krug pregovora u koji bismo ušli danas, a izašli iduće godine“, naveo je Danilović.

On je pozvao predstavnike GP URA da se na pregovore vrate danas ako im „nije ispod časti“.

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da, ukoliko se lider URA-e Dritan Abazović ne dogovori sa njima, to znači da se već dogovorio sa Milom Đukanovićem.

„Pokazao je to cijepanjem Zete, poklonivši Đukanoviću nekoliko hiljada glasova. Abazović treba da dođe, da URA nastavi pregovore, da ne ucjenjuju – ne nas, nego cijelu Crnu Goru“, dodao je Milačić.

