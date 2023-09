Mandić: Spajić da opet pokrene pregovore jer nema većinu

Podgorica, (MINA) – Mandatar Milojko Spajić treba opet da pokrene pregovore, jer nema većinu za izbor nove Vlade, rekao je predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), Andrija Mandić.

On je, u emisiji Link na Radiju Crne Gore, kazao da je na Spajiću lak posao i da vlast treba formirati na temeljima ishoda izbora iz avgusta 2020. godine.

Mandić je naveo da je Spajić morao da ide ka široj podršci za reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije, ali se, umjesto toga, sasvim neshvatljivo okrenuo podršci od samo 41 poslanika.

“Nije tačno da smo odbili pet ponuda mandatara, to javnost dobro zna. Mi smo ponudu koju smo čuli javno prihavtili”, naglasio je Mandić, prenosi Portal RTCG.

On je kazao „da sada imamo pokušaj da se većinska volja građana na izborima pretvori u suprotnost“.

Mandić je rekao da očekuju da Spajić, ipak, prepozna da vlast treba formirati na temeljima ishoda izbora održanih u avgustu 2020. godine.

“Bilo bi mudro da mandatar, kada je uvidio da nema većinu, počne nove pregovore sa partijama koje su pobijedile na izborima 30. avgusta. Naravno, uz autentične predstavnike manjinskih naroda u crnogorskom parlamentu”, naveo je Mandić.

On je kazao da samo traže da volja naroda bude ispoštovana.

Prema riječima Mandića, na sceni je pokušaj prevare građana koji su glasali za promjene.

“Ja vjerujem da ljudi ne pristaju tako lako na prevare – da nekome daju glas, a da on taj glas iznevjeri”, istakao je Madić.

On je, govoreći o izjavi zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijela Eskobara da u Vladu ne treba uvoditi antizapadnu stranku, kazao da je u pitanju neobaviještenost, jer je ZBCG koalicija, a ne stranka.

Mandić je rekao da u njihovim programima imaju opredjeljenje da Crna Gora bude dio Evropske unije.

„Mi nijesmo antizapadna stranka. Mi smo i prihvatili principe mandatara, rekli smo i da stavljamo moratorijum na pitanje članstva u NATO-u”, naveo je Mandić.

On je kazao da se samo ZBCG bori za prava Srba, i da su autentični srpski predstavnici.

“Imate Bošnjake u Demokratskoj Crnoj Gori, pa to nije bošnjačka stranka”, rekao je Mandić.

Promocija i unapređenje prava Srba, kako je naveo, dio je programa koalicije ZBCG.

“Taj stav gospodina Eskobara kao da je pisao neko iz Podgorice, ko priželjkuje da se Demokratska partija socijalista (DPS) vrati u prvom navratu u vlast preko satelita, a onda i formalno”, rekao je Mandić.

On je kazao „da možemo samo da zamišljamo šta bi bilo da je izjavu poput Eskobarove dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić“.

Mandić je rekao da prvo treba sačekati i vidjeti kakav će biti dogovor o Vladi, pa onda da se vidi da li koalicija ZBCG glasati za lidera Demokrata Aleksu Bečića, ako bude kandidat za predsjednika parlamenta.

“Mislim da je vrijeme da oni koji su pobijedili na izborima 30. avgusta, ZBCG, Socijalistička narodna partija, URA, Civis i Ujedinjena Crna Gora, budu objedinjeni i poručimo Evropi sad – jeste li sa nama, ili ste sa DPS-om”, kazao je Mandić.

On je, govoreći o slučaju obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, rekao „da gledamo filmske scene kod tog suda“.

Prema njegovim riječima, tunel koji je prokopan ispod Višeg suda u Podgorici dokaz je da crnogorska mafija ne preza ni od čega da bi ostvarila svoje kriminalne interese.

“Sada ćemo čuti brojne spekulacije koje imaju ponekad za cilj da skrenu istragu u pogrešnom smjeru, ali najvažnije je da se sazna cijela istina o tom događaju”, rekao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS