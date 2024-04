Mandić: Skupština Crne Gore lider u regionu po zastupljenosti žena

Podgorica, (MINA) – Predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić kazao je da će podržati inicijativu o većoj zastupljenosti žena na svim mjestima odlučivanja koju su, kako je saopšteno iz Skupštine, pokrenule predsjednice parlamenata u Evropi.

U saopštenju Skupštine se navodi da je Mandić, u okviru Konferencije predsjednika parlamenata država članica Evropske unije (EU), koja se održava u Palmi De Majorci, razgovarao sa potpredsjednicom Narodne skupštine Francuske Valeri Rabo.

Kako se navodi u saopštenju, Mandić je, u razgovoru sa Rabo, kazao da je Skupština Crne Gore lider u regionu kada je u pitanju zastupljenost žena.

“I da će sa velikim zadovoljstvom podržati inicijativu o većoj zastupljenosti žena na svim mjestima odlučivanja u Crnoj Gori i državama evropskog kontinenta, što je inicijativa koju su pokrenule predsjednice parlamenata Evrope”, navodi se u saopštenju.

Mandić je istakao da će Skupština Crne Gore narednih dana biti domaćin Skupštine država Frankofonije, navodeći da će mu biti drago da razgovara sa delegacijom francuskog parlamenta.

U saopštenju se navodi da je Rabo pohvalila rad Skupštine Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS