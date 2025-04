Mandić: Papa je dao snagu i inspiraciju ljudima širom svijeta

Podgorica, (MINA) – Papa Franjo je, neumornim zalaganjem za vjeru i pozivima na čovječnost i bratstvo, dao snagu, samopouzdanje i inspiraciju ljudima širom svijeta, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Mandić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, izjavio saučešće Dekanu Kolegijuma Kardinala Đovaniju Batisti Reu i svim vjernicima Rimokatoličke crkve povodom smrti pape Franja.

“Svojim neumornim zalaganjem za vjeru i svojim pozivima na čovječnost i bratstvo, papa Francisko je dao snagu, samopouzdanje i inspiraciju ljudima širom svijeta”, naveo je u pismu Mandić.

On je rekao da su njegove misli sa ljudima koji su papu podržavali i pomagali u njegovim posljednjim danima.

