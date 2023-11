Mandić: Obaveza svih da najmlađima obezbijedimo sigurno djetinjstvo

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić čestitao je Međunarodni dan djeteta navodeći da je obaveza svih poslanika da najmlađima obezbijede bezbrižno, sigurno i radosno djetinjstvo koje će biti osnov njihove bolje budućnosti.

Mandić je, povodom Međunarodnog dana djeteta, rekao da je Skupština uvijek posebnu pažnju obraćala na pitanja i snažno se zalagala za rješavanje problema koja se tiču djece.

“Upravo smo kroz parlament zajedno vratili dječije dodatke za sve uzrasta od šest do 18. godine života, uveli besplatne udžbenike za sve osnovce i obezbijedili naknadne za novorođenčad”, naveo je Mandić.

Prema njegovim riječima, svako od rih rješenja predstavlja korak u stvaranju neophodne stabilnosti kako u životu djece, tako i njihovih roditelja.

Mandić je kazao da je uvjeren da će nastaviti da stvaru inkluzivnije društvo u čijem će centru uvijek biti djeca.

“Kao predsjedniku Skupštine, zajedno sa kolegama poslanicima i svim zaposlenima u našem narodnom domu, dužnost mi je da našim najmlađima obezbijedimo bezbrižno, sigurno i radosno djetinjstvo koje će biti osnov njihove bolje budućnosti“, rekao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS