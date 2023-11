Mandić na konferenciji predsjednika parlamenata Jugoistočne Evrope

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić učestvovaće na 11. konferenciji predsjednika parlamenata Jugoistočne Evrope, koja se danas i sjutra održava u Budimpešti.

Kako je najavljeno iz Skupštine, Mandić će učestvovati na sesiji „Proces evropskih integracija zemalja Jugoistočne Evrope“.

On će, kako se navodi, na marginama Konferencije imati niz bilateralnih susreta.

Iz Skupštine su rekli da je Konferencija predsjednika parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope inicijativa pod pokroviteljstvom parlamenta Mađarske.

“Konferencija se već više od decenije održava svake druge godine s ciljem da doprinese jačanju perspektive evropske integracije i jačanju bezbjednosti i dobrosusjedskih odnosa u regionu”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS