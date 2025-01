Mandić: Crna Gora ujedinjena u bolu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ujedinjena u bolu zbog tragedije na Cetinju, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

U pucnjavi, koja se danas poslijepodne dogodila na Cetinju, ubijeno je više osoba, a četiri su teško povrijeđene.

Mandić je na društvenoj mreži X naveo da, nepunih dvije i po godine nakon stravičnog masakra koji se dogodio u Prijestonici, ponovo svjedočimo ubistvu nevinih ljudi.

“Naših rođaka, komšija, prijatelja, sugrađana, dodao je Mandić“.

On je rekao da je u ovom teškom trenutku Crna Gora ujedinjena u bolu.

„Jer bol Cetinja je bol svih nas i tuga porodica ubijenih u Prestonici je i naša tuga. Jedini način da budemo jači od ove tragedije, koja je večeras pogodila srce Crne Gore, jeste da sačuvamo mir u sebi i da ga podijelimo sa drugima“, naveo je Mandić.

