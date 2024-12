Mandić čestitao katolički Božić

Podgorica, (MINA) – Božić je praznik koji podsjeća na uzvišene vrijednosti čovjekoljublja, međusobnog poštovanja i razumijevanja, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je čestitao Božić po gregorijanskom kalendaru nadbiskupu barskom monsinjoru Roku Đonlešaju, biskupu kotorskom monsinjoru Mladenu Vukšiću i vjernicima Rimokatoličke crkve.

„U ime Skupštine i u svoje lično ime, upućujem najiskrenije čestitke povodom nastupajućeg Božića po gregorijanskom kalendaru, praznika koji nas podsjeća na uzvišene vrijednosti čovjekoljublja, međusobnog poštovanja i razumijevanja”, kaže se u čestitki.

Mandić je u vjerinicima poželio da ih radost i svjetlost Božića inspirišu da, uz dijalog i zajedništvo, “gradimo temelje sigurnije i prosperitetnije budućnosti u našoj Crnoj Gori”.

Mandić je rekao da praznična poruka mira i praštanja, koja je danas aktuelnija nego ikada, podsjeća da se samo zajedničkim naporima mogu prebroditi izazovi i doprinjeti opštem dobru.

“Uz iskrene želje za zdravlje, mir i blagostanje, neka Božić donese toplinu i radost u Vaše domove i srca“, naveo je Mandić u čestitki.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS