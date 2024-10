Mandić čestitao Dan VCG

Podgorica, (MINA) – Posvećenost i profesionalizam pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) predstavljaju stubove mira i stabilnosti države, poručio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

On je, u čestitki povodom Dana VCG, kazao da zalaganje pripadnika VCG u okviru međunarodnih misija i doprinos stabilnosti na globalnom nivou pokazuje da su dostojni ambasadori Crne Gore.

„Vaša posvećenost i profesionalizam predstavljaju stubove mira i stabilnosti naše zemlje“, naveo je Mandić.

Kako je dodao, mir, sigurnost i stabilnost su temelji razvoja svakog društva, a uloga pripadnika VCG u njihovom očuvanju je od neprocjenjive važnosti.

„Crna Gora je danas bezbjedno mjesto za život, a vaš profesionalan pristup i privrženost zajedničkim vrijednostima su od ključne važnosti“, kaže se u čestitki Mandića.

On je naveo da je uvjeren da će VCG i u narednim godinama nastaviti da pruža značajan doprinos očuvanju mira i stabilnosti u Crnoj Gori, uz nastavak profesionalnog razvoja i unapređenja sposobnosti vojske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS