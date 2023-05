Mandić: Bez naše koalicije nema buduće vlade

Podgorica, (MINA) – Glas za koaliciju Za budućnost Crne Gore (ZBCG) garantuje da se Demokratska partija socijalista nikada neće vratiti na vlast, poručeno je na skupu te koalicije u Podgorici.

Predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić rekao je da, bez ZBCG nema buduće vlade.

Kako je saopšteno iz te koalicije, on je naveo da ne sumnja da će ZBCG unaprijediti rezultat sa predsjedničkih izbora.

“Nama ne treba Vlada zbog fotelja, već da bi sposobni ljudi, kao oni koje smo imenovali u opštinama i javnim preduzećima, mijenjali Crnu Goru. Svuda smo imali sjajne rezultate gdje su došli kadrovi iz našeg političkog saveza”, kazao je Mandić.

Kako se navodi u saopštenju, Mandić je rekao da ih zabrinjava što je do sada vlast uglavnom sastavljala ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i ambasade drugih zapadnih zemalja.

„Dužni smo da istrajemo na putu koji smo započeli i da kolegama iz Pokreta Evropa sad (PES) kažemo – vi ste naši partneri, mi smo vaši partneri, nemojte da idete sa DPS-om. Pružamo ruku saradnje“, istakao je Mandić.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da će, u saradnji sa Srbijom, otvoriti dvije fabrike na sjeveru Crne Gore i da će ekonomskim reformama vratiti regres, topli obrok i zimnicu.

„Ne mrzimo nikog, ovo je zajednička država svih koji žive u njoj i drugi nemaju više prava na Crnu Goru od nas, niti nas više iko može getoizirati i stigmatizovati kao „antidržavne elemente“”, rekao je Knežević.

Kandidat za poslanika i potpredsjednik NSD Slaven Radunović naveo je da nije ispunjeno ni pola očekivanja od pobjede 30. avgusta.

Prema njegovim riječima, svi su imali priliku da se pokažu u Vladi, osim onih koji su iznijeli tu pobjedu.

„Oni nijesu bili sposobni da se obračunaju sa ostacima režima Mila Đukanovića jer nijesu imali odlučnosti ni hrabrosti”, kazao je Radunović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS