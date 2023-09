Majka preminule bebe: Sa njom do sinoć sve bilo u redu

Podgorica, (MINA) – Beba koja je sinoć preminula u nikšičkoj bolnici rođena je zdrava, bez ikakvih zdravstvenih smetnji, kazala je njena majka Darija Delibašić Blagojević dodajući da sumnja na zataškavanje slučaja.

Iz Uprave policije su kazali da je u Opštoj bolnici u Nikšiću sinoć preminula beba stara dva dana i dodali da je naložena obdukcija.

Kako prenosi portal RTCG, Delibašić Blagojević je novinarima kazala da je beba do nedjelje bila u redu, kao i da ima fotografije i snimke na kojima se vidi da je ona zdrava.

“U nedjelju oko devet sati, kada je bila vizita, pedijatri su došli i kazali da beba ima žuticu, da moraju da je stave na fototerapiju i da ima povećan CRP na 12 i da zbog toga mora da primi antibiotik, nijesu mi rekli koji”, rekla je Delibašić Blagojević.

Ona je navela da je beba premještena u posebnu sobu i da je bila hranjena njenim mlijekom.

Delibašić Blagojević je rekla da je bebu posljednji put vidjela sinoć oko 20 sati i 45 minuta kao i da joj je oko 21 sat i 30 minuta njegovateljica rekla da je beba dobro i da je jela.

Ona je kazala da je u 21 sat i 45 minuta čula alarm i da su zvali njegovateljicu.

„Shvatila sam da se nešto dešava sa mojom bebom, jer su sve ostale bile sa majkama u sobi“, rekla je Delibašić Blagojević.

Ona je navela da su joj kasnije saopštili da je beba preminula, kao i da ne znaju šta se dešavalo i da će obdukcija to pokazati.

Delibašić Blagojević je kazala da je njenom suprugu, nakon što je stigao, druga doktorica kazala da beba nije bila zdrava jer je rođena sa 2.850 grama.

„Da je beba imala bilo kakav problem što se tiče kilaže, bila bi u inkubatoru, ne bi bila kod mene. Moje mišljenje je da je ona pojela tu količinu mlijeka koju sam dala, ali da nije adekvatno izbacila višak, odnosno podrignula. Na sve to su joj uključili infuziju koja možda nije bila u tom trenutku ispravna ili da je uticao antibiotik na nju ili da beba nije podrignula“, smatra Blagojević.

Ona je ocijenila da je riječ o, kako je kazala, klasičnom zataškavanju.

“Nju neće ništa vratiti, ali nećemo odustati dok ne saznamo uzrok smrti“, rekla je Delibašić Blagojević.

