Lokalizovan požar na Dajbabskoj gori

Podgorica, (MINA) – Požar koji je danas izbio na Dajbabskoj gori u Podgorici je lokalizovan, kazao je vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Zdravko Blečić, dodajući da im je u tome pomogao veliki broj mještana.

“Požar, koji je bio stavljen pod kontrolu, zbog vjetra se ponovo bio aktivirao, ali je konačno lokalizovan. Sad ekipe dežuraju na tom prostoru”, rekao je Blečić agenciji MINA.

On je dodao da su, osim mještana, imali veliku pomoć i zaposlenih u Vodovodu, kolega iz Kolašina, kao i pripadnika Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je avion bio angažovan u gašenju požara.

Blečić je naveo da je požar bio većih razmjera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS