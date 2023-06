Ljutica: Odliv ljekara se mora zaustaviti

Podgorica, (MINA) – Zdravstveni radnici nijesu zadovoljni zdravstvenim politikama posljednjih godina, poručeno je sa protesta Sindikata izabranih doktora Crne Gore (SIDCG), koji je održan ispred zgrade Vlade.

Kako prenosi portal RTCG, predsjednik SIDCG Igor Ljutica je naveo da se mora zaustaviti odliv ljekara da bi neko vodio brigu o građanima Crne Gore.

“Ministarstvo nije pokazalo empatiju, a Vlada nije imala razumijevanja za zahtjeve ljekara”, kazao je Ljutica.

On je rekao da SIDCG ima podršku i drugih zdravstvenih sindikata.

“Poznato je da ovo ne radimo zbog novca, tako da sad očuvanje primarne zdravstvene zaštite stavljamo u prvi plan, a ne zarade kako nam se pripisuje. Mi smo ovdje da zaštitimo naše i vaše zdravstvo dok neko drugi puni svoje džepove”, kazao je Ljutica.

Ljekarka Natalija Popović je kazala da je njihova struka ponižena.

“Nova reforma zdravstva trebalo je da bude važna, a ona je otežala rad ljekarima i zdravstvenim ustanovama”, rekla je Popović.

