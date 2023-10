Lideri partija potpisali koalicioni sporazum o formiranju vlasti

Podgorica, (MINA) – Lideri 11 partija koje će činiti buduću vladu potpisali su danas koalicioni Sporazum o formiranju nove vlasti, objavila je Televizija Vijesti.

Sporazum su potpisali budući premijer i lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić, lideri Nove srpske demokratije Andrija Mandić, Demokratske narodne partije Milan Knežević, Demokrata Aleksa Bečić, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i Civisa Srđan Pavićević.

Dokument su potpisali i lideri tri partije koje čine Albanski forum – Nik Đeljošaj, Ivan Ivanaj i Ferhat Dinoša, kao i dvije koje su u koaliciji Albanska alijansa, Fatmir Đeka i Genci Nimanbegu.

Sjednice Skupštine na kojima će se birati rukovodstvo parlamenta i nova Vlada biće održane naredne sedmice.

Novi predsjednik Skupštine biće Andrija Mandić iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), koja će davati manjinsku podršku vladi.

Krajem naredne godine trebalo bi da uslijedi rekonstrukcija kojom će ZBCG ući u Vladu i dobiti jedno potpredsjedničko mjesto i četiri ministarstva.

U novoj Vladi PES će imati premijera i deset ministarstava, Demokrate mjesto zamjenika premijera, potpredsjednika Vlade i četiri ministarstva, a SNP dva resora.

Albanski forum imaće jedno potpredsjedničko mjesto i jedno ministarstvo, CIVIS mjesto potpredsjednika a Albanska alijansa jedan resor.

